Petrolimex lãi gần 3.800 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ phải trả chiếm trên 70% tổng tài sản

Petrolimex đã vượt kế hoạch doanh thu năm 2026.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần trong quý đạt khoảng 138,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 66% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 7.303 tỷ đồng, tăng 62%.

Doanh thu tăng mạnh kéo theo lợi nhuận cải thiện đáng kể. Trong quý III, doanh thu hoạt động tài chính đạt 634 tỷ đồng, tăng 18%; chi phí tài chính tăng 61%, lên 614 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III đạt khoảng 1.363 tỷ đồng, tăng gần 93% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Petrolimex đạt 373,2 nghìn tỷ đồng, tăng 64%. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.753 tỷ đồng, tăng 60%. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 3.278 tỷ đồng, tăng 55%.

Với kết quả này, Petrolimex đã vượt kế hoạch doanh thu năm 2026 khoảng 18,5% và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế khoảng 38,7%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Petrolimex đạt 109.009 tỷ đồng, tăng khoảng 27% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 82.062 tỷ đồng, chiếm khoảng 75,3% tổng tài sản.

Tính đến hết quý III, hàng tồn kho của Petrolimex tăng mạnh từ 13.862 tỷ đồng đầu năm lên 29.296 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tương ứng mức tăng khoảng 111%. Khoản mục này chiếm gần 27% tổng tài sản, trở thành một trong những yếu tố tác động lớn đến cơ cấu tài sản của tập đoàn.

Bên cạnh hàng tồn kho, Petrolimex ghi nhận 6.122 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, cùng 22.286 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn. Trong cơ cấu đầu tư tài chính, khoản chứng khoán kinh doanh sụt giảm mạnh chỉ còn 1/3 so với giá trị ghi nhận đầu năm. Diễn biến này cho thấy sự thay đổi trong cơ cấu danh mục đầu tư ngắn hạn của doanh nghiệp. Trong khi đó, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nguồn lực tài chính và thanh khoản.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Petrolimex tại ngày 30/9/2026 đạt khoảng 77.650 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm. So với tổng tài sản 109.009 tỷ đồng, tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản ở mức gần 71%. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt 31.359 tỷ đồng, chiếm khoảng 29% tổng nguồn vốn.

Diễn biến dư nợ vay tài chính tại cuối quý III của PLX ghi nhận tổng vay và nợ thuê tài chính đạt khoảng 27.206 tỷ đồng, tăng hơn 8.511 tỷ đồng so với đầu năm và tăng khoảng 154% so với cuối quý II/2026.

Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lên tới 26.595 tỷ đồng, chiếm gần 97,8% tổng dư nợ vay; nợ dài hạn chỉ khoảng 610 tỷ đồng.

Việc dư nợ vay tăng mạnh diễn ra cùng thời điểm hàng tồn kho tăng mạnh cho thấy nhu cầu huy động vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh, dự trữ và bảo đảm nguồn cung xăng dầu có sự gia tăng đáng kể. Cùng với đó, Petrolimex vẫn duy trì lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 28.400 tỷ đồng.