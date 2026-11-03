Khẩn trương hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu vị trí việc làm

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, vào sáng 3/11.

Đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì điểm cầu cấp tỉnh.

Tại hội nghị, ông Trần Bửu Nhân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, báo cáo việc triển khai Kế hoạch số 179 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về cụ thể hoá Kết luận số 107 của Bộ Chính trị.

Ông Trần Bửu Nhân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo việc triển khai Kế hoạch rà soát vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027–2031.

Trên tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Cà Mau đang khẩn trương rà soát, điều chỉnh và cập nhật toàn bộ hệ thống vị trí việc làm, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và mô hình tổ chức mới. Đồng thời, thống nhất phương pháp phân tích nhiệm vụ, xác định cụ thể từng đầu việc, sản phẩm, trách nhiệm và nhu cầu nhân lực thực tế; vận dụng linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng khối, ngành, lĩnh vực và nhóm địa bàn.

Bà Nguyễn Hồng Nhung, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại phiên thảo luận, đại diện các sở, ngành và địa phương tập trung nêu những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Nhiều ý kiến phản ánh những bất cập trong quy trình 8 bước, việc nhập và chuẩn hoá dữ liệu vào bộ 9 biểu mẫu Excel. Bên cạnh đó, một số đơn vị gặp trục trặc kỹ thuật như lỗi hệ thống biểu mẫu điện tử, mã công việc và đường truyền kết nối dữ liệu, ảnh hưởng đến tiến độ xác định nhu cầu nhân lực thực tế tại từng địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi nhấn mạnh, để bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh phải theo sát tiến độ thực hiện của từng cơ quan, địa phương, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Khẩn trương lựa chọn 2 đơn vị làm chuẩn (1 xã, 1 ngành) để rút kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hiệu quả trên toàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ, hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu vị trí việc làm lên hệ thống chung của Tổ công tác trước ngày 5/11.

Mục tiêu quan trọng của tỉnh là hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị ngay trong năm 2026. Dữ liệu đầu ra phải đầy đủ, chính xác, có nguồn gốc, được kiểm tra, xác nhận và có khả năng kết nối, khai thác liên thông.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi, nhấn mạnh.

Đây là cơ sở khoa học và pháp lý để tỉnh Cà Mau tổng hợp, báo cáo phương án giao biên chế giai đoạn 2027-2031, trình Bộ Chính trị trong quý IV/2026. Đồng thời, việc chuẩn hoá khung năng lực và danh mục vị trí việc làm sẽ gắn trực tiếp với công tác tuyển dụng, bố trí, đánh giá cán bộ dựa trên sản phẩm thực tế, phục vụ lộ trình cải cách chính sách tiền lương từ năm 2027./.