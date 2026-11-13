Bữa cơm và lòng tin

Bữa ăn học đường không chỉ cần bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm mà còn là nơi gửi gắm niềm tin và sự yên tâm của phụ huynh. Ảnh minh họa tạo bằng AI

Buổi sáng, cha mẹ đưa con đến cổng trường, dặn dò vài câu rồi vội đi làm. Buổi trưa, khi những đứa trẻ ngồi vào bàn ăn, phần lớn cha mẹ không có mặt bên cạnh. Họ gửi gắm vào nhà trường sự chăm sóc, vào người nấu bếp sự cẩn trọng, vào cơ quan quản lý sự giám sát. Một suất ăn vì thế chứa đựng nhiều hơn mấy món ăn được chia trên khay. Ở đó có sức khỏe của trẻ, có sự yên tâm của gia đình và có cả lòng tin được trao cho những người lớn có trách nhiệm.

Lòng tin ấy được hình thành từ những việc rất cụ thể. Thực phẩm từ đâu đến? Ai kiểm tra khi tiếp nhận? Nhà bếp bảo quản, chế biến ra sao? Suất ăn có đúng với thực đơn, có bảo đảm định lượng và phù hợp với lứa tuổi? Khi phụ huynh có điều băn khoăn, ai lắng nghe và trả lời? Đó là những câu hỏi bình thường, chính đáng của người gửi con đến trường. Một nền giáo dục biết quan tâm đến con trẻ cần trả lời được những câu hỏi bình thường ấy bằng sự minh bạch và trách nhiệm hằng ngày.

Tại phiên thảo luận, có đại biểu bày tỏ lo ngại về việc một số bếp ăn tập thể không đăng ký kinh doanh được miễn giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và đề nghị tăng cường kiểm soát. Cuối phiên họp, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến, quy định rõ trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ hơn đối với bếp ăn trường học. Những nội dung này đang được xem xét trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật, điều quan trọng là các quy định khi được ban hành phải đủ rõ để thực hiện và đủ sức bảo vệ trẻ em.

Bởi một bếp ăn phục vụ hàng trăm học sinh, dù được tổ chức theo hình thức nào, vẫn cần những yêu cầu an toàn tương xứng với trách nhiệm của mình. Giấy chứng nhận có ý nghĩa trong quản lý, song sự an toàn được quyết định mỗi ngày, từ nguồn nguyên liệu cho đến bàn tay người chế biến, từ dụng cụ, nhiệt độ bảo quản đến thời gian chia và sử dụng thức ăn. Một bản cam kết cũng chỉ thực sự có giá trị khi những điều đã cam kết được thực hiện và kiểm tra.

Có lẽ điều khiến cha mẹ lo lắng nhất là khoảng cách giữa những điều được công bố với những gì thực sự diễn ra trong bếp ăn. Một thực đơn nghe rất đầy đủ, một quy trình được trình bày rất bài bản, một bộ hồ sơ được sắp xếp ngay ngắn có thể tạo cảm giác yên tâm ban đầu. Nhưng sự yên tâm ấy cần được kiểm chứng bằng chất lượng nguyên liệu khi giao nhận, bằng việc lưu mẫu, vệ sinh dụng cụ, bằng những cuộc kiểm tra thực chất và câu trả lời có căn cứ khi có phản ánh. Trách nhiệm không nằm yên trong tủ hồ sơ; trách nhiệm hiện diện ở từng công đoạn làm nên bữa ăn của trẻ.

Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu công khai hằng ngày các thông tin về đơn vị cung cấp, nguyên liệu, hóa đơn, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế; đồng thời tạo điều kiện để đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát. Những yêu cầu ấy cần được thực hiện bằng tinh thần cầu thị. Công khai để phụ huynh có thông tin theo dõi, có nơi gửi ý kiến và nhận được phản hồi; giám sát để những sai sót được phát hiện, điều chỉnh kịp thời.

Tất nhiên, việc bảo đảm một bữa ăn an toàn, đủ chất trong điều kiện giá cả biến động, cơ sở vật chất và nhân lực ở mỗi nơi khác nhau là công việc không dễ dàng. Đằng sau những bữa cơm chu đáo có sự tận tâm của thầy cô, nhân viên y tế, những người làm bếp và các đơn vị cung cấp thực phẩm. Chính vì thế, cùng với yêu cầu kiểm tra nghiêm túc, rất cần quan tâm đầu tư cho bếp ăn, thiết bị bảo quản, tập huấn người chế biến và tính toán chi phí phù hợp. Sự cẩn trọng cần được bảo đảm bằng điều kiện làm việc thực tế, chứ không thể chỉ trông chờ vào thiện chí.

Cũng cần nhìn nhận rõ trách nhiệm của từng bên trong cả chuỗi cung ứng. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm về nguyên liệu và phần việc mình thực hiện; nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức, giám sát bữa ăn cho học sinh; cơ quan chức năng kiểm tra, hướng dẫn và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Khi xảy ra sự cố, việc đầu tiên là chăm sóc trẻ, thông tin kịp thời cho gia đình, đồng thời phối hợp xác định nguyên nhân. Một sự việc liên quan đến sức khỏe học sinh không thể khép lại bằng những lời giải thích vòng quanh, rồi trách nhiệm cuối cùng lại rơi vào khoảng trống giữa các đơn vị.

Minh bạch cũng cần đi cùng sự công bằng. Một phản ánh của phụ huynh phải được lắng nghe, xác minh và trả lời nghiêm túc. Một cơ sở vi phạm phải bị xử lý theo kết quả kiểm tra và quy định pháp luật. Còn những người làm việc tử tế cần được bảo vệ trước những kết luận vội vàng. Văn hóa ứng xử trong trường học được thể hiện từ cách người lớn cùng nhau giải quyết vấn đề: Thẳng thắn, có trách nhiệm và đặt quyền lợi của trẻ lên trước.

Bữa cơm ở trường là một phần ký ức tuổi thơ. Sau này, nhiều đứa trẻ có thể nhớ đến món ăn mình thích, nhớ tiếng bạn bè trò chuyện bên bàn ăn, nhớ cô giáo nhắc ăn hết phần rau. Cha mẹ mong con lớn lên trong những ký ức như thế, bình yên và ấm áp. Muốn vậy, những người lớn hôm nay phải làm tròn phần việc của mình, để mỗi buổi trưa ở trường, trẻ được ăn một bữa cơm an toàn, còn cha mẹ có thể yên tâm với niềm tin đã gửi gắm.