Khơi dậy niềm vui vận động, tập luyện thể thao của học sinh

Ở tuổi lên 8, khi thế giới của trẻ thơ vẫn chủ yếu được mở ra từ những câu chuyện cổ tích, những trang sách khám phá, Lê Nhã Phương, học sinh lớp 3A, Trường tiểu học và THCS Ba Lòng (xã Ba Lòng) đã chọn kể một câu chuyện lịch sử của quê hương bằng góc nhìn trong trẻo của mình. Video clip “Đôi bờ giới tuyến” không chỉ giúp em giành giải nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2026 ở khối tiểu học mà còn lan tỏa tình yêu lịch sử, niềm tự hào về quê hương đến bạn bè cùng trang lứa.