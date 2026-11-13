Khơi dậy niềm vui vận động, tập luyện thể thao của học sinh
Thể thao học đường đang chứng minh vai trò thiết thực trong việc nâng cao thể lực và hình thành thói quen vận động sớm cho học sinh. Bằng cách đa dạng hóa môn học, mở rộng sân chơi và trao quyền lựa chọn, nhiều nhà trường từng bước đưa thể thao trở thành một phần tự nhiên trong lối sống năng động hằng ngày của các em.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khoi-day-niem-vui-van-dong-tap-luyen-the-thao-cua-hoc-sinh-246261113104241259.htm