Giảm mạnh điểm cộng IELTS, chốt 3 phương thức xét tuyển đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT ngày 11/11/2026, sửa đổi, bổ sung một số quy định về xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, đại học và sau đại học.

Từ năm 2028, các cơ sở đào tạo không sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh đại học.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 11/11/2026. Riêng Điều 1 đến Điều 9 sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Các nội dung có lộ trình riêng được thực hiện theo năm tuyển sinh tương ứng.

Theo quy định mới, mỗi cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Đối với từng chương trình, hình thức đào tạo, số phương thức tối đa là 3 từ năm 2027 và giảm còn 2 từ năm 2028, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Các cơ sở đào tạo công khai tiêu chí đánh giá, cách tính điểm, bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển và các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển, trừ đối tượng xét tuyển thẳng.

Đáng chú ý, đối với điểm cộng, các cơ sở đào tạo đã áp dụng trong tuyển sinh từ năm 2026 trở về trước được quyết định tiếp tục sử dụng trong năm 2027. Tuy nhiên, tổng điểm cộng không vượt quá 0,50 điểm theo thang điểm 30 và phải giải trình việc sử dụng. Từ năm tuyển sinh 2028, cơ sở đào tạo không sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh.

Bên cạnh điều chỉnh phương thức tuyển sinh, Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo công bố và thực hiện đúng cam kết thông tin tuyển sinh, gồm đối tượng, điều kiện dự tuyển, nguồn tuyển, phương thức tuyển sinh, ngưỡng đầu vào, quy tắc quy đổi độ lệch điểm và tiêu chí phụ nếu có.

Để giảm thủ tục cho thí sinh, Thông tư yêu cầu khai thác dữ liệu tuyển sinh và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hạn chế tối đa hồ sơ, giấy tờ từ đăng ký xét tuyển đến nhập học.

Theo đó, cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh bổ sung hồ sơ, giấy tờ, chứng chỉ hoặc chứng nhận kết quả đã có đầy đủ, hợp lệ trên Hệ thống dữ liệu tuyển sinh, trừ trường hợp thông tin chưa đầy đủ, chưa được cập nhật hoặc cần xác minh theo quy định.

Cơ sở đào tạo không được thu thêm lệ phí xét tuyển dưới bất kỳ hình thức nào đối với thí sinh đăng ký và nộp lệ phí qua Hệ thống xét tuyển chung.

Về xác định số lượng tuyển sinh, các cơ sở đào tạo được tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với trách nhiệm giải trình. Giảng viên tham gia xác định số lượng tuyển sinh phải thực hiện đủ nghĩa vụ, định mức giờ giảng và có minh chứng thu nhập qua cơ sở dữ liệu.

Đối với đào tạo thạc sĩ, số lượng tuyển sinh không vượt quá năng lực đào tạo theo nhóm ngành. Riêng nhóm ngành đào tạo giáo viên và lĩnh vực sức khỏe, yêu cầu này được xác định theo từng ngành.

Thông tư cũng quy định đào tạo thạc sĩ được tổ chức theo hình thức chính quy và thường xuyên. Người học nhận học bổng Chính phủ theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP phải học chính quy, tập trung toàn thời gian học tập, nghiên cứu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo, tham gia hoạt động chuyên môn và không làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác trong thời gian học tập.