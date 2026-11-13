Hải Phòng phát triển năng lực số cho giáo viên và học sinh qua Hội giảng - Hội thảo chuyên đề

Ngày 10/11/2026, tại Trường THPT Hồng Bàng đã diễn ra Hội giảng - Hội thảo Chuyên đề cấp Thành phố với chủ đề: “Đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 71-NQ/TW nhằm phát triển năng lực số cho giáo viên và học sinh” do cụm trường THPT Hồng Bàng, THPT Lương Thế Vinh, THPT Cẩm Giàng II và TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn phối hợp tổ chức. Ảnh: LT

Nhiều tham luận, tiết dạy hay tại Hội thảo - Hội giảng

Mục đích cốt lõi của chuyên đề đổi mới giáo dục phát triển năng lực số cho giáo viên và học sinh là hiện thực hóa những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chiến lược đã được Bộ Chính trị đặt ra trong Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Tại buổi Hội thảo - Hội giảng chuyên đề, ông Đỗ Duy Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, đột phá phát triển giáo dục là khi thầy giáo, cô giáo dũng cảm thay đổi thói quen đọc chép truyền thống, dám trao quyền chủ động cho học sinh. Đột phá là khi học sinh biết cách đặt câu hỏi phản biện, biết dùng kiến thức lý thuyết tiếp nhận được để giải quyết một vấn đề đời sống, theo đúng định hướng phát triển phẩm chất và năng lực.

Đột phá khoa học công nghệ cũng không dừng lại ở việc nhà trường sắm thêm phòng máy tính hay một vài màn hình tương tác mà đòi hỏi một sự chuyển biến sâu sắc về năng lực số của cả người dạy và người học. Giáo viên dùng công nghệ để phân tích dữ liệu học tập, dùng trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa lộ trình học tập cho từng học sinh, biến lớp học thành một không gian mở không giới hạn.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng khẳng định, việc 4 trường cùng tham gia kiến tạo chuyên đề này chính là một nhịp cầu vững chắc, kết nối trực tiếp các trường.

Nhiều tham luận, tiết dạy được trình bày, thực hiện tại Hội thảo - Hội giảng. Ảnh: LT

Các học sinh tham gia sự kiện. Ảnh: LT

Tại Hội thảo - Hội giảng, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh Hồ Thị Dinh đã trình bày tham luận "Ứng dụng mô hình 3T-D trong việc thực hiện bồi dưỡng nâng cao, năng lực số cho giáo viên và học sinh".

Tham luận hướng tới việc đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức và thể chế, chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển quản trị hiện đại, hành động quyết liệt.

Cũng tại Hội thảo - Hội giảng, việc thực hiện chuyển đổi số toàn diện, phổ cập cũng như ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, công nghệ trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo được thông qua các gian trưng bày trải nghiệm chuyển đổi số trong quản trị nhà trường và lớp học thông minh, lớp học số do Trường Trung học phổ thông Hồng Bàng phụ trách; ứng dụng công nghệ dạy học hiện đại do Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh phụ trách; Văn hóa đọc trong Kỷ nguyên số do Trường Trung học phổ thông Cẩm Giàng II phụ trách.

Ngoài ra, vấn đề khoa học liệu số dùng chung do trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Lê Quý Đôn phụ trách; tiết dạy minh họa môn Lịch sử do cô giáo Nguyễn Thị Linh Nhi Trường Trung học phổ thông Cẩm Giàng II thực hiện và tiết dạy minh họa môn Giáo dục Kinh tế - Pháp luật do cô giáo Nguyễn Thị Nhạn giáo viên Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đảm nhiệm.

Bên cạnh đó, nội dung thực hiện mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học thông qua tiết dạy môn Hóa học bằng tiếng Anh do thầy giáo Nguyễn Xuân Trung và môn Toán bằng tiếng Anh do cô giáo Nguyễn Thu Hòa - giáo viên Trường Trung học phổ thông Hồng Bàng đảm nhiệm.

Các học sinh các trường tại Hội thảo - Hội giảng. Ảnh: LT

Hội thảo - Hội giảng chuyên đề cũng chú trọng thực hiện tăng cường giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới thông qua các gian trưng bày trải nghiệm đa dạng. Ảnh: LT

Nhiều gian trưng bày trải nghiệm đa dạng

Hội thảo - Hội giảng chuyên đề cũng chú trọng thực hiện tăng cường giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới thông qua các gian trưng bày trải nghiệm đa dạng các câu lạc bộ trong trường học do Trường Trung học phổ thông Cẩm Giàng II phụ trách và tiết dạy minh họa môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp - Tôi trưởng thành do cô giáo Đinh Thị Mai Phương - giáo viên Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh thực hiện.

Vấn đề đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng trong giáo dục và đào tạo thông qua các gian trưng bày trải nghiệm đa dạng ngoại ngữ - hội nhập quốc tế cũng được Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh và Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Lê Quý Đôn phối hợp thực hiện tại Hội thảo- Hội giảng.

Nội dung thực hiện mục tiêu giáo dục và đào tạo phải bảo đảm học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội cũng được thông qua gian trưng bày trải nghiệm giáo dục STEM và giáo dục AI do Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh thực hiện.