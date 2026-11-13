Nhiều thay đổi trong quy định tuyển sinh đại học từ năm 2027

Giảm số phương thức xét tuyển, bỏ điểm cộng từ năm 2028

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT ngày 11/11/2026, sửa đổi, bổ sung một số quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, đại học và sau đại học.

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh, lựa chọn phương thức xét tuyển phù hợp với quy định mới (Ảnh minh họa).

Thông tư có hiệu lực từ ngày 11/11/2026. Riêng các điều từ 1 đến 9, sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Những nội dung có lộ trình riêng được áp dụng theo năm tuyển sinh tương ứng.

Theo quy định mới, mỗi cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Với từng chương trình và hình thức đào tạo, số phương thức tối đa là ba từ năm 2027, giảm còn hai từ năm 2028. Quy định này không áp dụng với xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Các trường phải xác định rõ trọng số điểm của từng hợp phần trong mỗi phương thức, đồng thời công khai tiêu chí đánh giá, xét tuyển và cách tính điểm. Việc xét tuyển phải sử dụng một thang điểm thống nhất, bảo đảm các thí sinh có cùng điều kiện tham gia, trừ trường hợp xét tuyển thẳng.

Về điểm cộng, những cơ sở đào tạo đã áp dụng hình thức này theo quy định từ năm 2026 trở về trước được quyết định tiếp tục sử dụng trong năm 2027. Tuy nhiên, tổng điểm cộng không được vượt quá 0,5 điểm trên thang điểm 30 và trường phải giải trình về việc áp dụng. Từ năm 2028, các trường không được sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh.

Thông tư cũng bổ sung đối tượng dự tuyển là người tốt nghiệp trung học nghề tại Việt Nam hoặc nước ngoài, được công nhận có trình độ tương đương trung học nghề của Việt Nam và thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển. Yêu cầu đầu vào được xác định theo từng nhóm chương trình, đồng thời phải đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo (nếu có) và ngưỡng đầu vào tương ứng.

Giảm giấy tờ, tăng trách nhiệm giải trình

Các cơ sở đào tạo phải công bố và thực hiện đúng thông tin tuyển sinh đã cam kết, gồm đối tượng, điều kiện dự tuyển, nguồn tuyển, phương thức xét tuyển, ngưỡng đầu vào, quy tắc quy đổi độ lệch điểm và tiêu chí phụ (nếu có). Nhà trường chịu trách nhiệm giải trình với thí sinh, cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về các nội dung này.

Để giảm hồ sơ, thủ tục từ đăng ký xét tuyển đến nhập học, các trường phải khai thác dữ liệu tuyển sinh và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường không được yêu cầu thí sinh nộp bổ sung giấy tờ, chứng chỉ, chứng nhận kết quả đã có đầy đủ, hợp lệ trên Hệ thống dữ liệu tuyển sinh, trừ trường hợp thông tin chưa đầy đủ, chưa được cập nhật hoặc cần xác minh theo quy định.

Đối với thí sinh đăng ký và nộp lệ phí qua Hệ thống xét tuyển chung, cơ sở đào tạo không được thu thêm lệ phí xét tuyển dưới bất kỳ hình thức nào.

Trong xác định số lượng tuyển sinh, các trường được tự chủ nhưng phải gắn với trách nhiệm giải trình. Giảng viên tham gia xác định số lượng tuyển sinh phải hoàn thành nghĩa vụ, định mức giờ giảng và có minh chứng thu nhập qua cơ sở dữ liệu.

Chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ không được vượt quá năng lực đào tạo của từng nhóm ngành. Riêng nhóm ngành đào tạo giáo viên và lĩnh vực sức khỏe, giới hạn này được xác định theo từng ngành.

Thông tư quy định đào tạo thạc sĩ được tổ chức theo hai hình thức: Chính quy và thường xuyên. Người học nhận học bổng Chính phủ theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP phải theo học chính quy, tập trung toàn thời gian để học tập, nghiên cứu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo và tham gia các hoạt động chuyên môn. Trong thời gian này, người học không được làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác.