Từ giải nhì ViSEF đến công bố quốc tế: Đam mê nghiên cứu khoa học của học sinh chuyên Lam Sơn Nguyễn Đình Kỳ Vũ

Sinh viên Nguyễn Đình Kỳ Vũ hiện theo học ngành Toán ứng dụng tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: NVCC

Ngày 11/11/2026, tạp chí Physical Chemistry Chemical Physics do Hội Hóa học Hoàng gia Anh xuất bản, công bố bài báo "Understanding the carbon cycle via molecular dynamics simulations of carbonate solutions under extreme conditions in Earth's upper mantle" của Nguyễn Đình Kỳ Vũ.

Công trình sử dụng mô phỏng động lực học phân tử để tìm hiểu các dạng tồn tại của carbon trong điều kiện khắc nghiệt ở lớp phủ trên của Trái Đất.

Nghiên cứu khảo sát hệ dung dịch carbonate ở nhiệt độ khoảng 1.000 K và áp suất 10 GPa, qua đó góp phần làm sáng tỏ những quá trình hóa học sâu trong lòng Trái Đất. Hướng nghiên cứu này kết hợp kiến thức hóa lý, toán học và khoa học tính toán, cho thấy khả năng vận dụng tư duy liên ngành của người học.

Ngày 11/11/2026, tạp chí Physical Chemistry Chemical Physics do Hội Hóa học Hoàng gia Anh xuất bản, công bố bài báo của Nguyễn Đình Kỳ Vũ.

Điểm khởi đầu của hành trình ấy là lớp 12 chuyên Toán Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Năm học 2023-2024, Nguyễn Đình Kỳ Vũ cùng Nguyễn Thọ Anh, đều là học sinh Lam Sơn, thực hiện dự án nghiên cứu khoa học và cùng đạt giải Nhì tại cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học (ViSEF).

Sau cuộc thi, Vũ tiếp tục theo đuổi, phát triển hướng nghiên cứu để tiến tới công bố quốc tế. Nguyễn Thọ Anh không tham gia giai đoạn phát triển thành bài báo và đã đồng ý rút khỏi dự án công bố. Sự phân định các giai đoạn giúp ghi nhận đúng thành tích chung tại ViSEF và quá trình tiếp nối công trình của Vũ.

Theo thông tin do nhóm hướng dẫn cung cấp, Nguyễn Đình Kỳ Vũ là học sinh đầu tiên của Thanh Hóa có công trình phát triển từ dự án dự thi ViSEF được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Dấu mốc này gợi mở những triển vọng đáng chú ý của hoạt động nghiên cứu khoa học ở bậc trung học.

Trong giai đoạn tại trường, Nguyễn Đình Kỳ Vũ nhận được sự đồng hành của cô giáo Trịnh Thị Lan Anh và thầy giáo Nguyễn Đặng Phú. Bên cạnh việc bồi dưỡng kiến thức, vai trò của Trường THPT chuyên Lam Sơn còn thể hiện ở việc khuyến khích học sinh mạnh dạn đề xuất ý tưởng, tạo điều kiện tham gia cuộc thi, kết nối sự hướng dẫn của giáo viên và duy trì động lực học tập, nghiên cứu. Với học sinh phổ thông, được tin tưởng thử sức với một vấn đề khoa học mới và được thầy cô hướng dẫn phương pháp nghiên cứu là sự hỗ trợ có ý nghĩa lâu dài.

Nguyễn Đình Kỳ Vũ cùng Nguyễn Thọ Anh đoạt Giải Nhì cuộc khi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2023-2024.

Một ưu điểm nổi bật của công trình là toàn bộ quá trình nghiên cứu mô phỏng của Nguyễn Đình Kỳ Vũ được thực hiện trên máy tính cá nhân, không cần sử dụng phòng thí nghiệm với thiết bị đắt tiền hay hệ thống siêu máy tính.

Chính điều này cho thấy hướng nghiên cứu dựa trên mô phỏng và tính toán có thể mở ra cơ hội tiếp cận khoa học cho học sinh Việt Nam, kể cả khi điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế. Điều quan trọng là có một câu hỏi nghiên cứu phù hợp, nền tảng kiến thức, phương pháp khoa học và sự kiên trì.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Đình Kỳ Vũ theo học ngành Toán ứng dụng tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Em tiếp tục đạt Huy chương Vàng, Bạc ở môn Giải tích tại kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2025 và 2026. Nền tảng toán học cùng trải nghiệm nghiên cứu từ thời phổ thông góp phần hỗ trợ Vũ theo đuổi những bài toán liên ngành. Từ một dự án dự thi đến công bố trên tạp chí quốc tế là chặng đường đòi hỏi tự học, kiểm chứng và liên tục hoàn thiện. Câu chuyện của Vũ cho thấy giá trị của nghiên cứu khoa học học sinh không kết thúc ở một cuộc thi, mà có thể được tiếp nối bằng những kết quả khoa học thực chất trong tương lai. Đây cũng là ý nghĩa sâu xa của ViSEF: khơi dậy niềm say mê, rèn luyện tư duy độc lập và tạo nền móng cho hành trình học thuật lâu dài. Hành trình của Nguyễn Đình Kỳ Vũ ghi dấu sự nỗ lực của bản thân, sự đồng hành của thầy cô và những cơ hội học tập mà nhà trường vun đắp. Khi học sinh được tạo điều kiện bắt đầu từ những câu hỏi và công cụ trong tầm tay, niềm đam mê khoa học có thể lớn lên, vượt ra ngoài phạm vi một cuộc thi và tiếp tục đóng góp cho tri thức. Thành quả cũng cho thấy ý nghĩa của việc tạo cơ hội để học sinh tiếp cận nghiên cứu khoa học ngay từ phổ thông.

Từ đó, vai trò của Trường THPT chuyên Lam Sơn càng được thể hiện rõ: tạo điều kiện để học sinh mạnh dạn thử nghiệm ý tưởng, được thầy cô hướng dẫn và biến những công cụ sẵn có thành phương tiện khám phá khoa học.

Đối với Trường, thành quả này bổ sung một minh chứng về vai trò của nhà trường trong việc phát hiện, bồi dưỡng và tạo môi trường để học sinh phát triển năng lực sáng tạo. Không chỉ chú trọng thành tích các môn chuyên, việc tạo điều kiện cho những dự án nghiên cứu liên ngành giúp học sinh vận dụng kiến thức vào câu hỏi khoa học cụ thể, đồng thời rèn luyện khả năng làm việc bền bỉ và tự tìm lời giải.

Đặc biệt, công bố quốc tế xuất hiện chỉ ba ngày trước lễ kỷ niệm 95 năm truyền thống Trường THPT chuyên Lam Sơn, ngày 14/11/2026. Giữa những thành tích của nhiều thế hệ thầy và trò, hành trình nghiên cứu được khởi đầu từ mái trường phổ thông là món quà ý nghĩa dành cho nhà trường trong dịp này.