Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tổ chức hội thi điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y giỏi

Các đội thể hiện kiến thức chuyên môn tại hội thi do Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tổ chức. Ảnh: TRÂM ANH

Hội thi quy tụ 30 thí sinh chia thành 6 đội, đại diện cho các khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Trước đó, các khoa tổ chức thi lý thuyết và thực hành nhằm lựa chọn những nhân viên có kết quả xuất sắc tham gia vòng thi cấp bệnh viện.

Các đội tranh tài qua 3 phần thi gồm: lý thuyết, đuổi hình bắt chữ chuyên ngành và tư vấn, giáo dục sức khỏe. Ở phần lý thuyết, các thí sinh trả lời 40 câu hỏi trắc nghiệm, trong khi phần đuổi hình bắt chữ yêu cầu các đội giải mã hình ảnh, biểu tượng cùng từ khóa chuyên môn.

Tại phần thi tư vấn và giáo dục sức khỏe, các đội nhập vai xử lý tình huống thực tế, vận dụng linh hoạt kiến thức cùng kỹ năng giao tiếp để hướng dẫn, tư vấn cho người bệnh.

Các câu hỏi và tình huống xoay quanh công tác chăm sóc người bệnh ung thư trong quá trình hóa trị, xạ trị, phẫu thuật; chăm sóc giảm nhẹ, kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc đường truyền tĩnh mạch và xử trí cấp cứu. Nội dung thi cũng đề cập đến an toàn người bệnh, các quy định chuyên môn cùng kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong môi trường bệnh viện.

Hội thi là dịp để đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm giữa các khoa, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ người bệnh.