Phường Ô Chợ Dừa gặp mặt, tri ân cán bộ quản lý giáo dục

Lãnh đạo phường Ô Chợ Dừa trao Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội tặng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2025-2026. Ảnh: H.D

Tại hội nghị, các đại biểu cùng theo dõi phóng sự về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục phường Ô Chợ Dừa. Những hình ảnh về các mái trường, thầy cô và học sinh đã gợi lại chặng đường cống hiến, tâm huyết của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp trồng người.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa, gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường đã tận tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Đồng chí cho biết, sau sắp xếp, số trường học trên địa bàn phường giảm từ 11 xuống còn 5 trường, với quy mô lớn hơn, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý. Đảng ủy, chính quyền phường luôn ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý qua các thời kỳ, kể cả những đồng chí thôi giữ chức vụ sau sắp xếp; đồng thời tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các nhà giáo phát huy năng lực, tâm huyết với nghề.

Nhấn mạnh tinh thần “Sắp xếp để phát triển, đổi mới để nâng cao chất lượng”, đồng chí Lê Ngọc Hân đề nghị các nhà trường đặt nhiệm vụ giáo dục và bảo đảm an toàn cho học sinh lên hàng đầu; giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, quan tâm đời sống và chế độ chính sách đối với giáo viên, nhân viên; qua đó, tiếp tục xây dựng, giữ vững uy tín, chất lượng giáo dục của các nhà trường trên địa bàn phường.

Một trong những nội dung ý nghĩa của hội nghị là hoạt động tri ân các thế hệ cán bộ quản lý đã có nhiều năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục địa phương.

UBND phường đã tặng quà tri ân 3 đồng chí nguyên cán bộ quản lý nghỉ công tác theo chế độ, gồm: đồng chí Hoàng Thanh Thuỷ, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ; đồng chí Hoàng Thị Thanh Thuỷ, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cát Linh; đồng chí Đinh Phi Nga, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (trước sắp xếp).

Cùng với đó, phường tổ chức tri ân 13 cán bộ quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục và 15 cán bộ quản lý đương nhiệm. Những phần quà, bó hoa được trao tại hội nghị thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý qua các thời kỳ.

Dịp này, UBND phường Ô Chợ Dừa tổ chức trao các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của thành phố Hà Nội cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác từ năm học 2024-2025 đến năm học 2025-2026.

Nổi bật, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ được trao Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội. Năm tập thể được trao danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, gồm các trường THCS Tô Vĩnh Diện, Tiểu học Tô Vĩnh Diện, Tiểu học Cát Linh, Mầm non Hoa Sen và Mầm non Hoa Mai (trước sắp xếp).

Bên cạnh đó, 4 giáo viên được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, gồm: Trần Quỳnh Trang (Trường THCS Nguyễn Trường Tộ); Nguyễn Lan Hương, Trần Minh Thanh và Nguyễn Bích Ngọc (Trường THCS Cát Linh trước sắp xếp).

Hoạt động tuyên dương, khen thưởng không chỉ ghi nhận những thành tích của các tập thể, cá nhân mà còn tạo động lực để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục.