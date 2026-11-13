Binh chủng Đặc công khánh thành, bàn giao phòng học và công trình phụ trợ cho Trường Mầm non Tuy An Tây (Đắk Lắk)

Tham dự có đại diện Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị); lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; chỉ huy các cơ quan, đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn; cấp ủy, chính quyền địa phương; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank - Chi nhánh Phú Yên; tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Tuy An Tây.

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành, bàn giao công trình.

Đại tá Đặng Quý Dương, Phó tư lệnh Binh chủng Đặc công phát biểu chúc mừng.

Chỉ huy Lữ đoàn Đặc công 198 trao Quyết định bàn giao công trình cho lãnh đạo Trường Mầm non Tuy An Tây.

Trường Mầm non Tuy An Tây có 3 phân hiệu, với 35 giáo viên, công chức và 262 cháu nhỏ. Trước đây, do cơ sở vật chất còn khó khăn, Nhà trường chưa tổ chức học bán trú. Chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của Nhà trường, tháng 7 vừa qua, Binh chủng Đặc công đã đầu tư 2,5 tỷ đồng xây dựng phòng học và công trình phụ trợ tặng Phân hiệu 2. Lữ đoàn Đặc công 198 được giao làm chủ đầu tư, tham gia xây dựng công trình.

Sau hơn 3 tháng thi công tích cực, khẩn trương, đến nay công trình kiên cố, khang trang có tổng diện tích hơn 250m2, gồm 1 phòng y tế, 2 phòng học, 2 khu vệ sinh, sân chơi, cùng đầy đủ trang thiết bị như giường nằm, tủ thuốc, bàn ghế làm việc, tivi, tủ đồ dùng học tập và các vật chất khác đã hoàn thành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành, bàn giao công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đặng Quý Dương, Phó tư lệnh Binh chủng Đặc công cho biết: “Trong 5 năm qua, Binh chủng đã xây dựng 5 công trình tham gia xóa đói, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Riêng trong năm 2026, toàn Binh chủng đã xây dựng được 73 căn nhà người nghèo, người khó khăn về nhà ở, trong đó có 48 căn nhà trong Chiến dịch Quang Trung.

Công trình hôm nay có quy mô không lớn, nhưng thể hiện sự quan tâm sâu sát, gần gũi mật thiết của Binh chủng Đặc công, Lữ đoàn Đặc công 198 dành cho địa phương, nhất là đối với các cháu học sinh, thế hệ tương lai của nước nhà. Để công trình thực sự hữu ích, lâu dài, đề nghị Ban giám hiệu, các thầy, cô giáo và các em học sinh nêu cao ý thức giữ gìn, bảo quản trong quá trình sử dụng mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Nhà trường trong thời gian tới”.

Các đại biểu tham quan phòng học mới.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Binh chủng Đặc công và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tặng quà Trường Mầm non Tuy An Tây và các thầy, cô giáo.

Đón nhận công trình thắm tình đoàn kết quân dân, cô Nguyễn Thị Ngọc Bích, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuy An Tây thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh nhà trường chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ tư lệnh Binh chủng Đặc công, Lữ đoàn Đặc công 198. Đồng thời khẳng định, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình có ý nghĩa quan trọng đối với tập thể Nhà trường. Công trình mới không chỉ bổ sung cơ sở vật chất, tạo thêm không gian học tập, vui chơi và sinh hoạt cho các cháu mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và động lực để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tại buổi lễ, Bộ tư lệnh Đặc công, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, Lữ đoàn Đặc công 198, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank - Chi nhánh Phú Yên đã trao tặng Nhà trường, các thầy, cô giáo, các cháu học sinh nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa.