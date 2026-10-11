Ai cản nổi Barca?

Anthony Gordon ghi bàn đầu tiên cho Barcelona.

Điều này đặt ra câu hỏi, rằng liệu có đội bóng nào cản nổi Barca trong hành trình còn lại của mùa giải ở La Liga hay thậm chí châu Âu hay không.

Đêm 10/10, Barca xây chắc ngôi đầu sau trận thắng 3-0 trước Getafe ở vòng 8 La Liga. Mùa giải 2026/27 chứng kiến sức mạnh áp đảo từ Barca, khi họ liên tục tạo nên kỷ lục.

San bằng kỷ lục

Chiến thắng 3-0 của Barcelona trước Getafe giúp thầy trò Flick thu về trọn vẹn 24 điểm tối đa sau 8 vòng đấu (thắng cả 8 trận), qua đó chính thức san bằng kỷ lục về khởi đầu mùa giải tốt nhất lịch sử câu lạc bộ.

Không chỉ duy trì mạch toàn thắng, khoảng cách về mặt điểm số giữa Barcelona và đại kình địch Real Madrid trên bảng xếp hạng vẫn được giữ ở mức 6 điểm.

Thành tích này phản ánh sự chênh lệch rõ rệt về phong độ và sự ổn định giữa hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại. Tại đấu trường châu lục Champions League, sức mạnh của đại diện xứ Catalonia cũng được khẳng định bằng chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Feyenoord.

Tính trên mọi đấu trường, cỗ máy tấn công của Flick đang vận hành với hiệu suất ghi bàn đáng nể khi sở hữu tới 36 bàn thắng chỉ sau 8 trận quốc nội, đạt trung bình 4,5 bàn mỗi trận.

Trận đấu gặp Getafe là minh chứng rõ nét cho thấy sự vượt trội của Barcelona. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và nhanh chóng chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng mở tỷ số của Anthony Gordon ngay ở phút thứ 1. Đến phút 29, Gabriel Jesus nhân đôi cách biệt sau cú dứt điểm chuẩn xác, trước khi Jules Koundé ấn định thắng lợi 3-0 ở phút 72 của hiệp hai.

Sự đáng sợ

Truyền thông Tây Ban Nha nhận định Barcelona giành chiến thắng này theo phong cách "gài số 3", vừa thi đấu thong dong giữ sức cho lịch trình thi đấu dày đặc, vừa kiểm soát hoàn toàn cục diện trên sân.

Các thông số thống kê sau trận đấu cho thấy sự chênh lệch lớn giữa hai đội. Barcelona nắm giữ 82,9% thời lượng kiểm soát bóng trên sân, thực hiện tới 862 đường chuyền, vượt trội hoàn toàn so với con số 173 đường chuyền của Getafe.

Barcelona tung ra tổng cộng 23 cú sút (chỉ số bàn thắng kỳ vọng xG đạt 1,93), trong khi Getafe chỉ có vỏn vẹn 4 lần dứt điểm với chỉ số xG khiêm tốn là 0,12.

Barca quá mạnh.

Tờ Marca phân tích khởi đầu thăng hoa này của Barcelona đang diễn ra theo cách vượt xa mọi kỳ vọng ban đầu. Chìa khóa tạo nên thành công của Hansi Flick nằm ở khả năng xây dựng và vận hành chiều sâu đội hình một cách khoa học.

Dù phải thi đấu liên tục với mật độ dày đặc, chiến lược gia người Đức vẫn tự tin áp dụng chính sách xoay tua nhân sự mà không làm ảnh hưởng đến nhịp điệu hay sự gắn kết trong lối chơi.

Sự tỏa sáng của các bản hợp đồng mới như Anthony Gordon và Gabriel Jesus cùng vai trò điều tiết nhịp độ xuất sắc của Rodri ở khu vực trung tuyến (ghi nhận 139 lần chạm bóng trong trận gặp Getafe) đang mang lại cho Barcelona một lực lượng dày dặn.

Bên cạnh đó, việc trao cơ hội thi đấu cho các tài năng trẻ từ lò đào tạo La Masia cùng sự trở lại đúng lúc của các nhân tố như Dani Olmo giúp đội bóng xứ Catalonia duy trì được sự cân bằng và tính chiến đấu cao ở cả ba tuyến.

Với phong độ thăng hoa, lực lượng dày cùng cấu trúc chiến thuật mượt mà, Barcelona ở hiện tại thực sự là thử thách nặng đô với mọi đối thủ muốn cản bước họ trên con đường chinh phục các danh hiệu.

Highlights Arsenal 2-1 Leeds Tối 10/10, Arsenal vượt qua Leeds với tỷ số 2-1 tại vòng 6 Premier League 2026/27.