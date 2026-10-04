Lâm Đồng: Chùa Tâm Ấn tổ chức Khóa tu mùa Đông 'Tâm an giữa ngàn thông'

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự

Tại lễ khai mạc, Thượng tọa Thích Vạn Trí, Phó Trưởng ban Thường trực BanTrị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng có thời pháp thoại, mở đầu cho hành trình tu học với thông điệp trở về với sự bình an nội tại giữa những biến động của đời sống.

Ni sư Thích nữ Hương Nhũ chia sẻ pháp thoại về phương pháp tu tập Thiền - Mật - Tịnh, giúp tu sinh có thêm phương tiện thực tập phù hợp với căn cơ, hướng đến việc xây dựng đời sống tỉnh thức và an lạc.

Ni sư Thích nữ Hương Nhũ chia sẻ pháp thoại về phương pháp tu tập Thiền - Mật - Tịnh

Thượng tọa Thích Pháp Huệ, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng với pháp thoại, nhấn mạnh giá trị của sự tu học, chuyển hóa thân tâm và nuôi dưỡng đời sống tâm linh trong xã hội hiện đại.

Bên cạnh các thời khóa tu học, chương trình còn có đêm giao lưu âm nhạc với ca sĩ Dương Ngọc Thái, qua những ca khúc mang thông điệp yêu thương, hướng thiện “Nương tựa ánh từ bi”

Điểm nhấn của khóa tu là đêm hoa đăng tri ân, do Ni sư Thích nữ Hạnh Nhẫn, trú trì chùa Tâm Ấn, Trưởng ban Tổ chức khóa tu chủ trì; giao lưu với ca sĩ Quách Tuấn Ben, cùng các hoạt động sinh hoạt cộng đồng như: thiền trà, thực tập chánh niệm…

Giao lưu văn nghệ

Khóa tu khép lại với chương trình “Rung chuông chánh pháp - đường lên Tâm Ấn”, để lại những trải nghiệm sâu lắng cho 200 tu sinh sau ba ngày trở về với đời sống tỉnh thức giữa không gian thông reo, mây núi sương mù Đà Lạt.