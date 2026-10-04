7 quốc gia lý tưởng cho chuyến du lịch khám phá bằng tàu hỏa

Khám phá một quốc gia bằng tàu hỏa mang đến trải nghiệm đắm chìm, ngắm cảnh tuyệt đẹp và vô cùng thư giãn. Bạn không cần phải vội vàng; mọi tiện nghi đều có sẵn trên tàu, và bạn sẽ được ngồi ở vị trí hàng đầu để chiêm ngưỡng những khung cảnh ngoạn mục của núi non, rừng cây và làng mạc, những cảnh tượng không thể nhìn thấy từ máy bay.

Bạn không chỉ tránh được những hàng dài chờ đợi ở sân bay hay sự phiền phức khi lái xe qua các thị trấn, mà tàu hỏa còn là một lựa chọn giao thông bền vững hơn nhiều, vì chúng thải ra lượng khí thải carbon thấp hơn nhiều so với ô tô và máy bay.

Dưới đây là những điểm đến tuyệt vời nhất trên toàn cầu mà bạn nên trải nghiệm du lịch chậm rãi bằng tàu hỏa.

Những quốc gia lý tưởng nhất để khám phá bằng tàu hỏa

Thụy Sĩ

Ảnh: Armineaghazan, CC BY - SA 4.0, qua Wikimedia Commons

Thụy Sĩ là một đất nước tuyệt vời để khám phá bằng tàu hỏa, chiêm ngưỡng những phong cảnh ngoạn mục bao gồm những ngọn đồi phủ tuyết, những ngọn đồi nở hoa, những hồ trên núi cao, những đồng cỏ trải dài và những thác nước băng giá.

Mạng lưới đường sắt Thụy Sĩ khá đúng giờ và kết nối các thành phố lớn với các làng mạc vùng núi hẻo lánh, giúp du khách dễ dàng khám phá nhiều vùng miền của đất nước.

Các tuyến đường sắt phổ biến:

Tàu Glacier Express : Cung cấp một hành trình ngắm cảnh tuyệt đẹp xuyên qua dãy núi Alps của Thụy Sĩ giữa Zermatt và St. Moritz. Nó được biết đến là chuyến tàu tốc hành chậm nhất thế giới, đi qua 291 cây cầu và 91 đường hầm, vượt qua đèo Oberalp cao 2.033 mét.

Tàu tốc hành Bernina : Một chuyến đi ngắm cảnh tuyệt đẹp đưa bạn từ Thụy Sĩ đến Ý, tàu tốc hành Bernina băng qua 196 cây cầu và đi xuyên qua 55 đường hầm. Trên tàu, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những sông băng hùng vĩ của Morteratsch, những hồ nước trên núi cao như Lago Bianco, và cầu cạn xoắn ốc Brusio.

Nhật Bản

Tuyến Gono. Nguồn hình ảnh: 掬茶, CC BY-SA 4.0 , qua Wikimedia Commons

Mạng lưới đường sắt của Nhật Bản đủ rộng để kết nối với cả những thị trấn và làng mạc xa xôi nhất của đất nước. An toàn và đúng giờ, mạng lưới đường sắt Nhật Bản mang lại sự thoải mái, hiệu quả và là một phần quan trọng của trải nghiệm du lịch tại quốc gia này.

Du lịch trên tàu cao tốc Shinkansen (tàu siêu tốc) là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những bờ biển tuyệt đẹp, phong cảnh tuyết phủ và những ngôi làng nông thôn.

Các tuyến đường phổ biến:

Tuyến tàu cao tốc Tokaido Shinkansen : Chuyến tàu này, chạy từ Tokyo đến Osaka, mang đến tầm nhìn ngoạn mục ra núi Fuji.

Tuyến đường sắt ngắm cảnh Sagano: Tuyến đường sắt này ở Kyoto là một chuyến tàu ngắm cảnh đưa du khách đi dọc thung lũng sông Hozu thơ mộng trên những toa tàu cổ kính.

Tuyến Gonō ở Aomori: Tuyến đường lý tưởng cho những ai muốn chiêm ngưỡng cảnh quan bờ biển Nhật Bản.

Ý

Cinque Terre Express, Ý. Hình ảnh: Remontees, CC BY-SA 4.0 , qua Wikimedia Commons

Ý là một quốc gia rất thích hợp để khám phá bằng tàu hỏa, nhờ vào mạng lưới đường sắt rộng khắp và tốc độ cao. Các chuyến tàu cao tốc như Italo và Trenitalia đảm bảo rằng việc di chuyển giữa các vùng đôi khi còn nhanh hơn cả đi máy bay.

Những chuyến tàu này kết nối hầu hết các thành phố lớn như Milan, Venice, Rome và Florence. Đi tàu từ Rome đến Varenna (Hồ Como), mang lại vẻ đẹp của vùng nông thôn Ý.

Những ngôi nhà và cây cối phủ đầy tuyết, những đứa trẻ đi bộ dọc theo đường ray, và hơi nước bốc lên từ những ngôi làng xa xôi khiến tôi có cảm giác như đang bước vào một giấc mơ kỳ lạ trong phim Harry Potter.

Các tuyến đường phổ biến:

Chuyến tàu Cinque Terre Express : Chuyến tàu khởi hành từ La Spezia đến Levanto, đưa hành khách đi qua năm thị trấn được UNESCO công nhận và bờ biển Địa Trung Hải gồ ghề.

Tuyến đường Circumetnea: Chuyến tàu đi từ Catania đến thị trấn ven biển Riposto. Tàu chạy vòng quanh núi Etna, một trong những ngọn núi lửa đang hoạt động cao nhất thế giới.

Scotland

Tàu hơi nước Jacobite qua Cầu cạn Glenfinnan, Scotland. Ảnh: 96tommy, CC BY 2.0, qua Wikimedia Commons

Không có cách nào tốt hơn để khám phá những phong cảnh hùng vĩ của đất nước này ngoài việc đi tàu hỏa. Những chuyến tàu xuyên Scotland sẽ đưa bạn đến gần hơn với vùng Cao nguyên hùng vĩ và những bờ biển gồ ghề.

Du khách cũng có thể khám phá những vùng xa xôi vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi mạng lưới đường bộ.

Có rất nhiều tuyến đường ngắm cảnh ngoạn mục để lựa chọn, và ngay cả việc di chuyển giữa các thành phố cũng trở thành một trải nghiệm tĩnh lặng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên.

Các tuyến đường phổ biến:

Tuyến đường sắt West Highland : Tuyến đường này chạy từ Glasgow đến Mallaig và đi qua cầu cạn Glenfinnan nổi tiếng (từ phim Harry Potter), vùng Rannoch Moor rộng lớn (chỉ có thể đến bằng tàu hỏa) và hồ Loch Lomond tuyệt đẹp.

Tuyến đường sắt phía Bắc xa xôi: Tuyến đường hoàn hảo cho những ai muốn khám phá các lâu đài và tàn tích lịch sử.

Chuyến tàu chạy từ Inverness đến Wick và Thurso, băng qua những địa điểm như Lâu đài Dunrobin, Lâu đài Skibo, nhà máy chưng cất rượu Glenmorangie nổi tiếng và một vài con sông đánh bắt cá hồi.

Nam Phi

Apple Express, Nam Phi. Ảnh: Du lịch Nam Phi/Flickr

Du lịch xuyên Nam Phi bằng tàu hỏa sẽ giúp bạn đến gần hơn với đất nước xinh đẹp và những cảnh quan đa dạng của nó, bao gồm những dãy núi hiểm trở, những vườn nho trải dài và những thác nước cao chót vót.

Một số chuyến tàu không chỉ đơn thuần là hành trình từ điểm đến này đến điểm khác. Thay vào đó, bạn có thể tận hưởng nhiều cuộc phiêu lưu ngoài tàu, chẳng hạn như các chuyến đi săn thú hoang dã và tham quan mỏ kim cương, để khám phá đất nước một cách trọn vẹn hơn.

Ở Nam Phi không có vé tàu riêng cho toàn quốc, vì vậy bạn sẽ phải đặt chuyến đi của mình thông qua bên thứ ba hoặc chính các nhà điều hành đường sắt.

Các tuyến đường phổ biến:

Rovos Rail : Thường được nhắc đến như một trong những chuyến tàu sang trọng nhất thế giới, Rovos Rail vận hành nhiều tuyến đường với những toa tàu cổ điển, ốp gỗ. Du khách có thể mong đợi những phòng suite sang trọng, phòng quan sát riêng biệt, bữa ăn ngon và nhiều hơn nữa.

Chuyến tàu Xanh: Hành trình từ Pretoria đến Cape Town, chuyến tàu Xanh đôi khi được ví như một khách sạn hạng sang di động. Bạn có thể chiêm ngưỡng vô số cảnh quan toàn cảnh của Nam Phi.

Việt Nam

Khám phá Việt Nam bằng tàu hỏa mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm văn hóa sâu sắc.

Bạn không chỉ được chiêm ngưỡng cận cảnh những phong cảnh đa dạng, từ những con đường ven biển đến những cánh đồng lúa xanh mướt, mà còn được tìm hiểu kỹ hơn về cuộc sống nông thôn.

Nguồn ảnh: Benjamin Vander Steen, CC BY 2.0 , qua Wikimedia Commons

Các toa xe và tiện nghi được bảo dưỡng tốt, có dịch vụ báo thức cho những chuyến đi sáng sớm và một toa ăn nhỏ gọn mang đồ ăn đã gọi ra tận nơi.

Chúng tôi được thấy một khía cạnh hoàn toàn mới của đất nước nhộn nhịp này, từ những rặng dừa và cánh đồng lúa đến những ngôi nhà nông thôn sáng đèn vào những giờ đầu buổi sáng để bắt đầu một ngày mới.

Các tuyến đường phổ biến:

Tuyến Đà Lạt - Trại Mát: Tuyến du lịch này cung cấp các chuyến đi ban ngày, hoàng hôn và đêm với nhạc sống, đồ ăn nhẹ và nhiều hơn nữa, tất cả đều trên những toa xe cổ. Hành trình ngắn, không quá một giờ.

Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh (Tàu Thống Nhất): Là tuyến đường dài nhất cả nước, tàu Thống Nhất đưa hành khách đi qua nhiều thành phố, bao gồm Huế, Đà Nẵng và Nha Trang.

Canada

Đường mòn Rocky Mountaineer, Canada. Nguồn ảnh: The Land, CC BY-SA 3.0 , qua Wikimedia Commons

Ngắm nhìn dãy núi Rocky từ toa tàu chắc chắn là một trải nghiệm khó quên khi khám phá Canada bằng tàu hỏa.

Bạn sẽ được đi qua những thảo nguyên rộng lớn, vùng hoang dã nguyên sơ vẫn chưa thể tiếp cận bằng đường bộ, và những cảnh quan ven biển nhấp nhô.

Bạn có thể đi dọc theo các con sông và bờ biển, chiêm ngưỡng phong cảnh núi non hùng vĩ và những vùng đất rừng rậm rạp, và thậm chí có thể bắt gặp một hoặc hai con nai sừng tấm trên hành trình của mình.

Các tuyến đường phổ biến:

Tàu Rocky Mountaineer : Tàu Rocky Mountaineer hoạt động từ tháng 4 đến tháng 10 và nổi tiếng với tầm nhìn ngoạn mục ra dãy núi Rocky. Du khách có thể mong đợi những toa xe hai tầng, đài quan sát, toa xe mái vòm kính, các bữa ăn ngon và thậm chí cả chỗ nghỉ qua đêm tại khách sạn thay vì ngủ trên tàu.

Tuyến đường sắt Canadian (do VIA Rail vận hành): Hoạt động giữa Toronto và Vancouver, tuyến đường sắt này đưa bạn băng qua dãy núi Rocky, những khu rừng tươi tốt, vùng Canadian Shield hùng vĩ và hiểm trở, cùng những thảo nguyên trải dài bất tận với hệ động thực vật phong phú.