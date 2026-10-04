Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; ông Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; bà Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương của Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố.

Đại biểu thực hiện Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ngày 3/10. (Nguồn: Báo Văn Hóa)

Năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam”, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, đồng thời khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong sáng tạo, gìn giữ, thụ hưởng và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Hoạt động được triển khai nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam và Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tăng cường phối hợp bảo tồn văn hóa các dân tộc

Mang thông điệp “Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam”, lễ phát động tôn vinh truyền thống văn hiến của Thủ đô và sự đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Thu Hà cho biết, tổ chức lễ phát động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc - thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của Hà Nội trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc.

Theo bà Vũ Thu Hà, những giá trị đó được tạo nên bởi chính các nghệ nhân, đồng bào dân tộc đang gìn giữ và thực hành di sản, đóng vai trò chủ thể trong bảo tồn bản sắc và trao truyền di sản qua các thế hệ.

Từ ngày 1/7/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được chuyển giao về TP. Hà Nội quản lý. Thực hiện trọng trách được giao, Hà Nội xác định tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc và nâng cao chất lượng hoạt động tại Làng.

Tại lễ phát động, Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP. Huế và TP. Cần Thơ đã trao Quy chế phối hợp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch và tổ chức các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội giữ vai trò đầu mối tham mưu cho UBND thành phố, phối hợp với cơ quan chuyên môn các địa phương cụ thể hóa Quy chế thành những chương trình, hoạt động thực tế.

Đưa văn hóa đến gần hơn với cộng đồng

Phát biểu hưởng ứng, ông Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Vì, đại diện các xã, phường của thành phố, đề nghị các cấp, ngành xác định rõ trách nhiệm, xây dựng hoạt động hưởng ứng phù hợp với chức năng và điều kiện từng địa phương, đơn vị.

Các xã, phường được đề nghị quan tâm bố trí, huy động nguồn lực; khai thác hiệu quả thiết chế văn hóa, không gian công cộng; đưa các tác phẩm, sản phẩm văn hóa có giá trị đến với công chúng; khuyến khích người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện ứng xử văn minh.

Bà Vũ Thu Hà đồng thời đề nghị đội ngũ trí thức, nghệ sĩ, nghệ nhân và các lực lượng sáng tạo tiếp tục đóng góp tài năng, tâm huyết bằng những tác phẩm, sản phẩm văn hóa có giá trị, góp phần truyền tình yêu văn hóa dân tộc tới thế hệ trẻ.

Trao Quy chế phối hợp giữa UBND TP. Hà Nội và UBND các tỉnh, thành phố trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch và tổ chức các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Nguồn: Báo Văn Hóa)

Trong hai ngày 3-4/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra nhiều hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu và trải nghiệm. TP. Hà Nội giới thiệu không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội cùng 20 gian hàng quảng bá sản phẩm làng nghề, phố nghề, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của Thủ đô.

Tiếp nối chuỗi hoạt động này, Chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” sẽ diễn ra từ ngày 21-24/11/2026 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hà Nội hướng tới tạo không gian kết nối, quảng bá văn hóa Việt Nam, khuyến khích nhân dân tích cực thực hành và sáng tạo văn hóa, qua đó phát huy vai trò của Thủ đô là trung tâm văn hóa lớn của cả nước, góp phần xây dựng Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.