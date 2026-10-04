Luộc trứng cút bao nhiêu phút để chín vừa, dễ bóc vỏ?

Luộc trứng cút trong bao lâu?

Trứng cút cần được canh đúng thời gian luộc để lòng trắng chín, lòng đỏ đạt độ mềm phù hợp. (Nguồn: Điện máy Xanh)

Để luộc trứng cút, nên cho trứng vào nồi ngay từ đầu với nước lạnh, sau đó đun trên lửa vừa. Cách làm này giúp trứng tăng nhiệt từ từ, hạn chế tình trạng vỏ bị nứt do thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Khi nước bắt đầu sôi, hạ lửa để duy trì trạng thái sôi nhẹ. Không nên để nước sôi quá mạnh vì trứng có thể va vào nhau hoặc thành nồi, làm nứt vỏ.

Thời gian luộc được tính từ khi nước sôi. Với trứng cút ở nhiệt độ phòng, có thể tham khảo các mốc sau:

- Khoảng 2 phút: Lòng trắng mới bắt đầu định hình, lòng đỏ còn lỏng.

- Khoảng 3 phút: Lòng trắng chín, lòng đỏ ở trạng thái lòng đào.

- Khoảng 4 phút: Lòng đỏ vừa chín tới, mềm và béo.

- Khoảng 5-6 phút: Trứng chín hoàn toàn, lòng đỏ chắc và bùi.

- Trên 7 phút: Trứng chín kỹ nhưng có thể trở nên khô, bở.

Như vậy, nếu muốn trứng chín hoàn toàn, thời gian phù hợp thường là 5-6 phút kể từ khi nước sôi. Trường hợp thích lòng đỏ vừa chín tới, có thể luộc khoảng 4 phút.

Nếu trứng cút được dùng để kho thịt, rim hoặc chế biến tiếp, có thể luộc khoảng 4-5 phút để tránh trứng bị chín quá sau quá trình gia nhiệt tiếp theo.

Thời gian thực tế có thể thay đổi tùy số lượng trứng, kích thước nồi và nhiệt độ ban đầu của trứng. Trứng vừa lấy từ tủ lạnh ra có thể cần thêm một chút thời gian, nhưng nên để trứng bớt lạnh trước khi luộc để hạn chế nứt vỏ.

Cách luộc trứng cút ngon, hạn chế nứt vỏ

Cho trứng vào nồi nước lạnh và duy trì lửa vừa sẽ giúp hạn chế nứt vỏ trong quá trình luộc. (Nguồn: Suckhoedoisong)

Trước khi luộc, nên chọn những quả trứng có vỏ nguyên vẹn, không nứt, mốc hoặc có mùi bất thường. Rửa nhẹ để loại bỏ bụi bẩn bên ngoài, tránh chà xát mạnh khiến vỏ bị rạn.

Cho trứng vào nồi, đổ nước lạnh ngập trứng khoảng 2-3cm rồi thêm một lượng nhỏ muối. Đặt nồi lên bếp và đun ở lửa vừa. Khi nước sôi, hạ lửa để nước chỉ sôi nhẹ.

Có thể khuấy nhẹ trứng theo một chiều trong khoảng một phút đầu để lòng đỏ nằm cân đối hơn. Tuy nhiên, thao tác này cần thực hiện nhẹ tay để tránh làm trứng va vào nhau và nứt vỏ.

Sau khi đủ thời gian, vớt trứng ra và cho ngay vào bát nước lạnh hoặc nước đá khoảng 3-5 phút. Việc làm nguội nhanh giúp ngăn nhiệt dư tiếp tục làm chín trứng, đồng thời khiến lòng trắng săn lại và dễ tách khỏi lớp màng bên trong vỏ.

Mẹo bóc trứng cút nhanh, không bị nát

Ngâm trứng cút vào nước đá ngay sau khi luộc giúp trứng ngừng chín và dễ bóc vỏ hơn. (Nguồn: FPT Shop)

Một trong những bước quan trọng giúp trứng cút dễ bóc là làm nguội ngay sau khi luộc. Sau khoảng 5 phút ngâm trong nước đá, vớt trứng ra và để ráo trước khi bóc.

Khi bóc, có thể gõ nhẹ quanh vỏ rồi lăn quả trứng trên mặt phẳng với lực vừa phải để tạo nhiều vết rạn nhỏ. Nên bắt đầu từ đầu tù của quả trứng, nơi thường có túi khí, sau đó luồn tay xuống dưới lớp màng mỏng và bóc dần.

Nếu cần bóc số lượng lớn, có thể cho trứng đã làm rạn vỏ vào hộp có nắp cùng một ít nước rồi lắc nhẹ trong vài giây. Nước len qua các khe nứt giúp lớp vỏ tách khỏi trứng nhanh hơn. Tuy nhiên, không nên lắc quá mạnh vì có thể làm trứng bị dập hoặc vỡ.

Trứng cút không nên luộc quá lâu. Khi được gia nhiệt trong thời gian dài, lòng trắng có thể trở nên dai, trong khi lòng đỏ khô và có thể xuất hiện vòng xanh xám bên ngoài. Với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc người có hệ miễn dịch suy yếu, nên sử dụng trứng đã được nấu chín kỹ.

(theo Vietnamnet)