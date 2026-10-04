Sẵn sàng cho Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực

“Nhịp sống bình yên”, một câu chuyện được kể bằng ký ức, hình ảnh, âm nhạc, sân khấu và những con người có thật. Kết thúc chương trình, một hình ảnh ấn tượng đối với người xem là việc chuyển giao giữa thế hệ đi trước và những người đi trước như một lời gửi gắm sâu sắc đến thế hệ đi sau về nhiệm vụ tối quan trọng, bảo vệ tài sản và tính mạng người dân thành phố, ngăn ngừa các vụ cháy xảy ra...