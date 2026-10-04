Sẵn sàng cho Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực
Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, mang ý nghĩa sâu sắc trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân An Giang nói riêng và vùng đất Nam Bộ nói chung. Lễ hội là dịp tưởng nhớ khí phách kiên cường của người anh hùng gắn liền với chiến công đốt tàu Espérance trên sông Nhựt Tảo năm xưa, đồng thời là điểm hẹn tâm linh thiêng liêng, nơi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/san-sang-cho-le-hoi-dinh-than-nguyen-trung-truc-9161.html