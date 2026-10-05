Bắc Ninh tăng cường bảo đảm an toàn bữa ăn nội trú, bán trú

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú theo quy định; rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chế biến, tổ chức bữa ăn và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để được hỗ trợ sửa chữa, bổ sung khi cần thiết.

Các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú năm học 2026-2027; thường xuyên giám sát, kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, suất ăn đưa vào trường học, bảo đảm đúng thực đơn, đủ dinh dưỡng và phù hợp với học sinh.

Nhà trường chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức bữa ăn bảo đảm đúng quy định.

Đáng chú ý, các cơ sở giáo dục được yêu cầu tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh của phụ huynh; công khai hằng ngày thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh theo dõi, giám sát.

Ban đại diện cha mẹ học sinh được tạo điều kiện tham gia giám sát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, quá trình chia suất ăn; phối hợp với giáo viên, học sinh kiểm chứng, đánh giá chất lượng bữa ăn. Các trường có điều kiện có thể thực hiện test nhanh đối với nhóm nguyên liệu, thực phẩm có nguy cơ cao và kiểm tra khu vực chế biến.

Đối với trường sử dụng suất ăn từ bên ngoài, nhà trường tổ chức kiểm tra trực tiếp tại nơi chế biến của đơn vị cung cấp.

Nhà trường chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tiếp nhận, kiểm tra và giám sát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, nguyên liệu; quy trình sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận suất ăn và tổ chức bữa ăn. Đồng thời, thực hiện nghiêm kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn; xây dựng thực đơn, khẩu phần bảo đảm dinh dưỡng, phù hợp độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng, thời gian học sinh ở trường và mức tiền ăn.

Các cơ sở giáo dục xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó và xử lý sự cố an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm; bảo đảm sự phối hợp giữa nhà trường, cơ sở y tế và chính quyền địa phương khi có tình huống xảy ra.

Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú; rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí và xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của nhà trường.

UBND các xã, phường đồng thời chỉ đạo việc thẩm định, lựa chọn, ký kết và quản lý hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, dịch vụ nấu ăn theo thẩm quyền; kiểm tra, giám sát điều kiện an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn tại các cơ sở giáo dục.

Đối với những cơ sở giáo dục chưa tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, UBND xã, phường được đề nghị sớm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thẩm định, lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, dịch vụ nấu ăn, đáp ứng nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh.