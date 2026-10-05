Đưa chuẩn nghề quốc tế vào đào tạo ở Lào Cai

Ông Hoàng Quang Đạt, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích cao.

Rèn kỹ năng từ thử thách thực tế

Trong 9 tháng chuẩn bị cho Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48, sinh viên Đặng Văn Vị, Trường Cao đẳng Lào Cai, trải qua quá trình huấn luyện thể lực, rèn tư duy lập trình và đọc tài liệu kỹ thuật chuyên ngành. Việc chuẩn bị không chỉ tập trung vào thao tác nghề mà còn hướng đến khả năng xử lý công việc độc lập dưới áp lực thời gian.

Tại kỳ thi, Vị đạt 673/800 điểm sau bài thi kéo dài 22 giờ. Ngày 1/10, Trường Cao đẳng Lào Cai tổ chức vinh danh đoàn giảng viên, sinh viên tham dự và đạt kết quả tại kỳ thi.

“Khi chúng ta đủ kiên trì, nỗ lực, tay nghề của chúng ta hoàn toàn có thể tiến gần đến trình độ của các nước phát triển. Điều quan trọng là chúng ta phải tin vào bản thân và không bỏ cuộc”, Đặng Văn Vị chia sẻ.

Quá trình chuẩn bị và dự thi đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với người học: Nắm vững kỹ năng chuyên môn, biết giải quyết vấn đề, kiểm soát thời gian và giữ tác phong làm việc nghiêm túc. Đây cũng là những năng lực cần được rèn luyện trong quá trình đào tạo nghề để người học có thể đáp ứng yêu cầu công việc.

Đồng hành với Vị có Nguyễn Khang Huy, người cùng thực hành và chia sẻ áp lực chuyên môn trong quá trình chuẩn bị. Việc luyện tập có sự phối hợp giúp người học được trao đổi, cùng xử lý những yêu cầu kỹ thuật thay vì chỉ tiếp cận kiến thức qua bài giảng.

Từ trường hợp của Vị, bài toán đặt ra cho nhà trường là đưa những yêu cầu về kỹ năng, tác phong và khả năng làm việc độc lập vào hoạt động đào tạo thường xuyên. Thành tích tại kỳ thi là một kết quả cụ thể; chất lượng đào tạo còn cần được thể hiện trong quá trình học tập, thực hành của sinh viên.

Ông Nguyễn Trung Thao, giảng viên Trường Cao đẳng Lào Cai được nhà trường vinh danh sau khi cùng đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48.

Đổi mới từ người thầy đến chương trình

Cùng đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi, giảng viên Nguyễn Trung Thao, Trường Cao đẳng Lào Cai, đảm nhiệm vai trò chuyên gia chính thức của Ban tổ chức WorldSkills 2026. Trước đó, ông từng đạt giải Bạc tại kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia.

Việc tham gia hoạt động chuyên môn ở cấp quốc tế giúp giảng viên tiếp cận trực tiếp các yêu cầu về kỹ năng nghề. Với cơ sở đào tạo, đây là điều kiện để đội ngũ nhà giáo cập nhật kiến thức, phương pháp hướng dẫn và cách đánh giá năng lực người học.

Để sinh viên tiếp cận những yêu cầu mới, việc đổi mới phải bắt đầu từ người thầy và nội dung giảng dạy. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, giảng viên cần hướng dẫn người học vận dụng kiến thức vào thực hành, chủ động xử lý tình huống và hoàn thành công việc theo yêu cầu.

Trường Cao đẳng Lào Cai đang nghiên cứu các tiêu chuẩn nghề quốc tế để từng bước tích hợp vào chương trình đào tạo. Trọng tâm là gắn nội dung giảng dạy với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp, giúp sinh viên rèn kỹ năng ngay trong quá trình học tại trường.

Hướng tiếp cận này đòi hỏi sự kết nối giữa chương trình, đội ngũ giảng viên và hoạt động thực hành. Những tiêu chuẩn được nghiên cứu cần chuyển thành yêu cầu cụ thể trong bài học, bài tập và đánh giá kỹ năng, để người học hiểu mình cần làm được gì và tiếp tục hoàn thiện ở đâu.

Gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp

Cùng với nâng cao kỹ năng nghề, Trường Cao đẳng Lào Cai hướng đến thực hiện chức năng trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Định hướng này đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo, cơ quan và doanh nghiệp trong khu vực.

“Nhà trường luôn trân trọng với những sự đóng góp, giúp đỡ của các cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị đồng hành. Sự chung sức ấy, cũng là điều chúng tôi luôn mong muốn để xây dựng Trường Cao đẳng Lào Cai thực hiện chức năng chuyên môn về đào tạo tại khu vực”, ông Hoàng Quang Đạt, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ.

Trong các lĩnh vực công nghiệp, logistics, năng lượng và du lịch, yêu cầu đối với lao động ngày càng gắn với khả năng sử dụng công nghệ và thích ứng với công việc. Vì vậy, việc nâng chất lượng đào tạo cần đi cùng với tìm hiểu nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Nhà trường chú trọng phối hợp với doanh nghiệp, đồng thời chia sẻ thiết bị và kinh nghiệm giảng dạy với các cơ sở đào tạo trong vùng. Những hoạt động này hướng đến cải thiện điều kiện đào tạo, gắn việc học và thực hành với yêu cầu sản xuất.

Từ rèn luyện kỹ năng cho sinh viên, nâng năng lực giảng viên đến điều chỉnh chương trình, Trường Cao đẳng Lào Cai đang từng bước đưa yêu cầu nghề nghiệp quốc tế vào đào tạo. Mục tiêu là giúp người học vững chuyên môn, có tác phong làm việc và khả năng thích ứng tốt hơn với nhu cầu doanh nghiệp.