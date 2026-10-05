Trường học hạnh phúc: Tỷ lệ hài lòng của phụ huynh là nền tảng

Khảo sát mức độ hài lòng của phụ huynh học sinh

Gần 99% là tỷ lệ phụ huynh học sinh Trường THCS Bình Trưng, phường Bình Trưng hài lòng về ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, nhân viên, cơ sở vật chất, công tác bán trú của nhà trường sau một tháng đầu năm học mới. Đặc biệt, 100% phụ huynh học sinh khảo sát cho biết không phải đóng các loại quỹ hoặc đóng góp trên tinh thần tự nguyện. Đây là một trong số rất ít trường trên địa bàn TPHCM thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của phụ huynh học sinh ngay đầu năm học, bao gồm cả đánh giá mức độ hài lòng về ban giám hiệu. Nhà trường dự kiến sẽ thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của phụ huynh theo từng quý trong xuyên suốt năm học.

Bằng sự mạnh dạn này, thầy Nguyễn Hữu Thanh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Trường THCS Bình Trưng được thành lập và đi vào vận hành. Với chiến lược xây dựng mô hình trường tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế, nhà trường lấy trọng tâm sự hài lòng của phụ huynh học sinh làm nền tảng trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

Chính vì vậy, việc khảo sát tỷ lệ hài lòng của phụ huynh học sinh về công tác tổ chức hoạt động giáo dục, đội ngũ, cơ sở vật chất giúp nhà trường đánh giá được đúng đắn nhất “vị trí” hiện có của trường, từ đó có sự cải thiện kịp thời, nhanh chóng, đảm bảo quyền lợi nhất cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục. Ở cả 4 mức độ khảo sát là không hài lòng, bình thường, hài lòng và rất hài lòng, thì gần 99% phụ huynh cho biết hài lòng và rất hài lòng, hơn 1% còn lại ở mức bình thường.

“Xác định chuyển đổi số là một trong những định hướng phát triển quan trọng, nhà trường đã chủ động đầu tư và triển khai các nền tảng công nghệ phục vụ quản trị và giáo dục. Ngay năm học đầu tiên vận hành, toàn trường đã trang bị hệ thống camera, 2 máy bán nước tự động, thiết bị điểm danh Face ID, thẻ học sinh thông minh, hệ thống wifi. Các phòng học đều có tivi thông minh, hệ thống bảng lùa. Đặc biệt, 25 máy tính bảng cũng được nhà trường trang bị để tổ chức lớp học số. Mức độ đánh giá của phụ huynh đầu năm học sẽ là nền tảng quan trọng để nhà trường có sự điều chỉnh đội ngũ, về cơ sở vật chất, phương pháp tiếp cận học sinh, tăng cường sự đồng thuận, hướng tới xây dựng ngôi trường hạnh phúc, hiện đại, an toàn, thân thiện, hội nhập quốc tế…”, thầy Thanh nhấn mạnh.

Năm học 2026-2027, Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, phường Sài Gòn có 53 lớp, hơn 1.800 học sinh. Sau buổi họp phụ huynh đầu năm học, nhiều ý kiến góp ý của phụ huynh học sinh đã được trường thẳng thắn đối thoại, trao đổi, trên tinh thần cầu thị, xây dựng. Trong đó, nội quy năm học có một số điều chỉnh về công tác quản lý học sinh, thời gian mở cổng đưa đón học sinh, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Về đề xuất điều chỉnh giờ vào học, giờ ra về của phụ huynh học sinh trong năm học này, cô Trần Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện nay giờ vào học, ra về đã được tính toán rất kỹ lưỡng để phù hợp với đặc thù của trường. Đối tượng học sinh của trường ở mọi khu vực trên địa bàn thành phố, nhu cầu đi xe đưa rước rất lớn, do đó việc sắp xếp thời gian vào học, ra về được nhà trường cân nhắc làm sao phù hợp, thuận lợi để xe đưa rước hoạt động cho cả Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

“Mọi ý kiến đề xuất, kiến nghị, góp ý của phụ huynh đều được nhà trường tiếp nhận, trao đổi theo tình hình thực tế của trường. Với những nội dung có thể điều chỉnh được, nhà trường sẽ nghiên cứu để điều chỉnh, đảm bảo quyền lợi học sinh. Đối với những nội dung chưa thể điều chỉnh được, nhà trường cũng thẳng thắn thông tin rõ ràng để phụ huynh học sinh hiểu, đồng thuận, chia sẻ cùng với nhà trường…”, cô Thủy bày tỏ.

Thầy trò cùng đồng hành

Từ năm học 2025-2026, Trường THPT Nguyễn Tất Thành, phường Bình Phú đã xây dựng nhiều quy chế mới dành cho giáo viên, như: giáo viên được hỗ trợ tiền ăn trưa tại trường (20.000 đồng/suất/giáo viên); có phòng nghỉ như “khách sạn 3,4 sao” dành cho giáo viên; giáo viên được tạo điều kiện, hỗ trợ khi đổi mới phương pháp giảng dạy…

Ban giám hiệu Trường THCS Bình Trưng đối thoại với học sinh

Sau một năm với những thay đổi trong công tác chăm lo đời sống và tạo môi trường giáo dục tích cực, không khí phấn khởi thi đua dạy tốt học tốt, đổi mới sáng tạo bao trùm trong toàn trường. Theo thầy Nguyễn Quang Đạt, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tất Thành, nền tảng của trường học hạnh phúc cần đi từ sự thấu hiểu. Đội ngũ được cùng tham gia xây dựng và giám sát các hoạt động giáo dục của nhà trường. Những vấn đề phát sinh hay vướng mắc được đối thoại, giải đáp một cách kịp thời…

Thầy Đạt nhấn mạnh: “Để giáo viên đến trường với tâm thế vui vẻ, hạnh phúc, sáng tạo, coi đổi mới phương pháp giảng dạy như một yêu cầu tự thân thì nhà trường phải tạo được môi trường giáo dục thân thiện, vui vẻ, sáng tạo, khích lệ giáo viên sáng tạo, đổi mới, gắn bó và cống hiến. Môi trường giáo dục đó cần được xây dựng bằng sự tôn trọng, thấu hiểu, công khai, dân chủ”.

Đầu năm học 2026-2027, nội quy của Trường THPT Trần Văn Giàu, phường Bình Lợi Trung đã có sự thay đổi tạm thời về trang phục. Theo điều chỉnh, học sinh nữ không bắt buộc mặc áo dài vào buổi sáng thứ Hai hằng tuần. Thay vào đó, các em mặc đồng phục chính khóa của trường để thuận tiện hơn trong việc đi lại. Bên cạnh đó, học sinh có thể mang giày sandal khi đến trường.

Thầy Hoàng Đức Thịnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, mọi sự điều chỉnh và linh động của nhà trường trong giai đoạn này đều xuất phát từ việc lắng nghe, thấu hiểu, mong muốn các em đến trường trong thoải mái, an tâm và vững vàng nhất.

“Trường học hạnh phúc là sự chung tay của cả tập thể, từ đội ngũ cho đến phụ huynh, học sinh, cùng đồng hành xây dựng nhà trường. Khi nhận thấy những bất cập thì cần có sự điều chỉnh để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, để các em đến trường học tập trong môi trường thoải mái nhất. Và ngược lại, khi thấy được thầy cô chăm chút, quan tâm, chắc chắn các em sẽ đáp lại bằng ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm từ chính các em”, thầy Thịnh nói.

Cần công khai, dân chủ thực chất Mới đây, một hội nghị đối thoại đột xuất với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được Ban giám hiệu một trường THPT tại TPHCM tổ chức nhằm làm rõ và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị xung quanh các đơn thư khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp của giáo viên. Những băn khoăn của giáo viên xoay quanh việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; tiêu chí đánh giá hưởng thu nhập tăng thêm; công tác công khai tài chính; mức chi cho công tác bán trú; trách nhiệm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong công tác quản lý, quản trị nhà trường, còn tình trạng o bế giáo viên này, ưu ái giáo viên kia… Khi giải đáp, đôi lúc hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nghẹn giọng, bởi cho biết “bất ngờ” trước những đơn thư vượt cấp của giáo viên. “Vấn đề nằm ở chỗ hiệu trưởng nhà trường không cầu thị, không lắng nghe góp ý của giáo viên, không dân chủ khi triển khai các vấn đề hoặc dân chủ chỉ thực hiện hình thức. Điều này dẫn đến môi trường giáo dục của trường lúc nào cũng căng thẳng…”, một giáo viên bày tỏ.