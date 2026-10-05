Chàng sinh viên khiếm thị góp sức từ việc nhỏ, trở thành một trong 26 gương mặt 'Tỏa sáng nghị lực Việt' 2026

Được ghi nhận sau những lần chưa được tin tưởng

Năm nay, chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” đã lựa chọn 26 thanh niên khuyết tật tiêu biểu để vinh danh. Các cá nhân được tuyên dương hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, công nghệ, thể thao đến công tác xã hội và hoạt động Hội.

Chia sẻ tại lễ vinh danh, Trần Văn Dũng bày tỏ niềm vui khi những công sức của mình được cộng đồng ghi nhận. Anh mong câu chuyện giúp mọi người hiểu thêm về khả năng đóng góp của người khuyết tật, khích lệ những bạn trẻ có hoàn cảnh tương tự tiếp tục phấn đấu.

“Mình cảm thấy vinh dự khi là một trong 26 gương mặt được vinh danh. Mình thấy, những công sức mình bỏ ra được mọi người cũng như cộng đồng ghi nhận”, Dũng chia sẻ.

Trần Văn Dũng là một trong 26 thanh niên khuyết tật tiêu biểu được vinh danh tại Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026.

Để có được sự tin tưởng ấy, Dũng từng bắt đầu từ những công việc nhỏ. Khi mới tham gia hoạt động xã hội, anh thấy buồn vì có người cho rằng, người khuyết tật không thể đảm đương nhiệm vụ. Tuy nhiên, anh vẫn tự tin nhận việc, hoàn thành tốt rồi tiếp tục được giao những phần việc lớn hơn.

“Lúc đầu, mọi người giao cho mình những việc nhỏ nhất và mình làm được. Sau đó, mọi người giao những việc lớn hơn, mình cũng cố gắng hoàn thành”, anh kể. Qua từng công việc, sự hoài nghi của mọi người dần được thay bằng niềm tin vào khả năng của Dũng.

Hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người mù phương Tiên Du, TP. Bắc Ninh, Dũng tham gia vận động quà Tết cho người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn. Anh còn vận động quà cho trẻ em khiếm thị và con của người khiếm thị trên địa bàn. Đây là những hoạt động anh tham gia khi vừa học tập, vừa làm công tác Hội.

11 lần hiến máu và động lực từ sự đồng hành

Tính đến nay, Dũng cho biết, mình đã hiến máu tình nguyện 11 lần. Tuy nhiên, khi anh muốn tham gia, một số người từng băn khoăn về sức khỏe của anh vì tình trạng khiếm thị.

Sau khi được một người làm công tác vận động hiến máu động viên và hỗ trợ kết nối, Dũng đã hiến máu. Từ đó, anh tiếp tục tham gia, đồng thời vận động những người khác cùng hưởng ứng.

Những lần gặp bệnh nhi phải truyền máu thường xuyên khiến Dũng xúc động. Nhìn các em nhỏ với kim truyền trên tay, anh nhận ra, mình vẫn có thể góp sức giúp những người đang gặp khó khăn.

“Trước đó, mình nghĩ, bản thân đã khổ rồi, nhưng khi tham gia tình nguyện, thấy các em nhỏ phải truyền máu thường xuyên, mình nhận ra, có những người còn khó khăn hơn mình. Mình cũng có thể giúp đỡ những người khác xung quanh”, Dũng chia sẻ.

Trần Văn Dũng (thứ ba, từ trái sang) cùng các bạn trẻ tại Ngày hội “Tỏa sáng nghị lực Việt” 2026.

Trong học tập, Dũng cũng nhận được sự giúp đỡ của những người bạn. Theo học ngành Quan hệ Công chúng, anh gặp khó khăn vì không nhìn được chữ trên bảng, cần bạn bè hỗ trợ tiếp cận nội dung bài giảng.

“Mình thường phải nhờ bạn bè hỗ trợ xem slide trên bảng và đọc chữ trong vở. Mình cảm ơn các bạn K68 ngành Quan hệ Công chúng đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian học”, Dũng nói.

Với anh, lần vinh danh này gắn với cả những đóng góp của bản thân lẫn sự đồng hành từ mọi người. Dũng cho biết, anh có thêm động lực phấn đấu, còn khoản kinh phí được nhận sẽ giúp anh trang trải việc học và cuộc sống.

Từ trải nghiệm của mình, Dũng muốn nhắn nhủ các bạn trẻ tiếp tục học hỏi, thử sức, dù ban đầu chưa được công nhận. Anh cho rằng, mỗi người cần học cách yêu bản thân, rồi quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh.

“Dù ban đầu chưa được công nhận, mình vẫn cứ làm những điều xuất phát từ tâm. Mình giúp đỡ người khác vì muốn góp sức, không phải để chờ được công nhận”, Dũng chia sẻ.