Việt Nam giành 6 huy chương Vàng tại Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Học sinh Việt Nam giành 6 huy chương Vàng tại IOAA 2026. (Ảnh: Vietnam+)

Lễ bế mạc Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026) diễn ra chiều 4/10 tại Hà Nội. Kết quả, cả 10 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi đều đoạt huy chương, gồm 6 huy chương Vàng và 4 huy chương Bạc.

Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam có 2 đội tham dự, gồm Đội Việt Nam 1 (đội chính thức) và Đội Việt Nam 2 (Guest Team), với tổng cộng 10 học sinh.

Đội Việt Nam 1 giành 2 huy chương Vàng và 3 huy chương Bạc. Hai học sinh đoạt huy chương Vàng là Nguyễn Tuấn Kiệt (lớp 12 Lý 2, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) và Lê Gia Hồng Minh (lớp 12 Lý 1, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam).

Ba huy chương Bạc thuộc về các học sinh Trần Minh Thái, Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Trường Chinh, cùng đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Đội Việt Nam 2 giành 4 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc. Các huy chương Vàng thuộc về Lê Bá Tuấn Việt (lớp 12A3 Lý, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Lê Quang Trí (lớp 12 Lý, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Quang Dũng và Mai Văn Khánh (cùng học lớp 12 Lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Huy chương Bạc thuộc về Đinh Quang Dũng (lớp 12A5, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ).

Đội Việt Nam 2 được tuyển chọn từ học sinh THPT trên phạm vi toàn quốc đáp ứng điều kiện tham dự, qua đó mở rộng cơ hội phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi trội về thiên văn và vật lý thiên văn.

IOAA 2026 có 312 thí sinh đăng ký dự thi đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 309 thí sinh dự thi. Kết quả chung, 51 thí sinh đoạt huy chương Vàng, 48 huy chương Bạc, 60 huy chương Đồng và 22 thí sinh được trao giải Khuyến khích.

Các nội dung thi cá nhân gồm lý thuyết, quan sát qua kính thiên văn và quan sát trong nhà chiếu hình, đòi hỏi thí sinh kết hợp kiến thức lý thuyết, năng lực xử lý dữ liệu, kỹ năng quan sát và vận dụng kiến thức thiên văn trong các tình huống thực tiễn.