Một tỉnh hỗ trợ đến 100 triệu đồng/người để thu hút giáo viên

Thông tin được chia sẻ tại hội nghị rà soát, đánh giá một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học đối với giáo dục mầm non, phổ thông do Bộ GD-ĐT tổ chức mới đây,

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD-ĐT) cho hay, hiện, sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục công lập cả nước giảm từ 37.530 xuống 18.555, tương ứng 50,6%. Sau sắp xếp hình thành 13.518 cơ sở tổ chức theo mô hình đa cơ sở chiếm 72,9%; hình thành 2.418 trường phổ thông nhiều cấp học, gồm 2.013 trường TH-THCS, 391 trường THCS-THPT và 14 trường ba cấp. Theo số liệu báo cáo của các địa phương, có 10.534 phân hiệu đã được thành lập.

Số cán bộ quản lý giảm sau sắp xếp là 33.870 người. Trong đó, 21.009 người được bố trí làm giáo viên, 479 người chuyển công tác khác, 3.559 người nghỉ chế độ, 8.823 người đang trong quá trình thực hiện phương án bố trí.

Toàn quốc hiện có 1.081.727 giáo viên. Theo tính toán sơ bộ nhu cầu bổ sung giáo viên năm học 2026-2027 còn khoảng 43.267 người, tập trung ở một số cấp học, môn học và địa bàn. Việc rà soát đội ngũ đã chuyển từ cách tính tổng số sang xác định theo cấp học - môn học - địa bàn - cơ sở, tạo cơ sở cho điều tiết và tuyển dụng có trọng tâm.

Các đại biểu dự hội nghị rà soát, đánh giá một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Ảnh: Moet.

Ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh cho biết, tỉnh đã hoàn thành việc tinh gọn mạng lưới trường lớp, giảm từ 961 đơn vị còn 521 đơn vị, tương ứng gần 46%. Tỉnh Tây Ninh đang triển khai chính sách hỗ trợ tài chính lên đến 100 triệu đồng/giáo viên để thu hút nguồn tuyển, giải quyết tình trạng thiếu hụt 1.700 giáo viên hiện nay.

Thanh Hóa là một trong những địa phương giảm đầu mối cơ sở giáo dục sau sắp xếp cao nhất cả nước với tỉ lệ 60,4%. Ông Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa thông tin, sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm 1.660 cán bộ quản lý, trong đó 1.541 người chuyển xuống làm giáo viên và 119 người nghỉ theo chế độ. Để bảo đảm chất lượng giáo dục, ông Quế cho rằng, cần có những giải pháp về chính sách cán bộ quản lý sau sắp xếp.

Theo ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, sau sắp xếp thành phố có 2.841 cơ sở giáo dục, trong đó có 1.486 trường công lập, 1.355 trường ngoài công lập. Để đáp ứng số lượng học sinh lớn, đặc biệt là tăng áp lực dân số cơ học, thành phố đã chủ động triển khai chiến dịch 150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học. Kết quả khi kết thúc chiến dịch, có 1.027 phòng học, vượt chỉ tiêu 27 phòng học.

Trước tình trạng thiếu giáo viên ở các môn tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, TPHCM sẽ có đánh giá toàn diện và có tính toán triển khai cơ chế đối với dạy thỉnh giảng, dạy liên trường nhằm bảo đảm công việc ổn định cho đội ngũ này.