Bộ đội giúp dân thu hoạch lúa bị ngập

Toàn xã Tân Lộc hiện có hơn 300 ha lúa chín tới kỳ thu hoạch nhưng bị ngập nước, tập trung tại 3 ấp: Tân Bình, Ấp 6 và Ấp 7.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã triển khai cấp bách các phương án ứng cứu, tránh tình trạng lúa ngã đổ, ngâm nước kéo dài gây giảm năng suất và chất lượng.

Khẩn trương cứu lúa ngập úng

Đối với diện tích lúa tại Ấp 6 và ấp Tân Bình, địa phương đã huy động máy bơm hạ mực nước trên ruộng, để đưa máy gặt đập liên hợp vào thu hoạch lúa. Việc chủ động tháo rút nước giúp đẩy nhanh tiến độ thu hoạch trước diễn biến thời tiết phức tạp.

Riêng tại Ấp 7, khoảng 7 ha lúa bị ngập sâu, máy móc không thể di chuyển vào ruộng, khoảng phân nửa diện tích đã bị thiệt hại. Nếu tiếp tục chờ nước rút, toàn bộ diện tích còn lại cũng có nguy cơ mất trắng. Để kịp thời cứu lúa, cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp xuống ruộng, gặt thủ công giúp dân.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Cà Mau gặt lúa tại khu vực ngập sâu ở Ấp 7, xã Tân Lộc.

Từ sớm, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ đã có mặt tại ruộng, khẩn trương cắt, gom và vận chuyển lúa ra khỏi khu vực ngập. Tranh thủ từng giờ thời tiết thuận lợi, các lực lượng nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, bảo vệ tài sản cho bà con.

“Sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ và lực lượng địa phương có ý nghĩa rất lớn đối với bà con, nhất là các hộ có lúa bị ngập sâu, máy móc không thể tiếp cận. Sự chung tay này giúp người dân giảm bớt khó khăn, yên tâm bảo vệ thành quả lao động”, ông Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Lộc, chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ gấp rút gặt tay khoảng 3,5 ha lúa giúp người dân.

Ông Trương Hoàng Nhã, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lộc, cho biết: “Địa phương đang tập trung mọi giải pháp để hỗ trợ người dân thu hoạch nhanh diện tích lúa chín. Tại những khu vực máy móc không thể vào được, việc huy động lực lượng gặt thủ công là phương án tối ưu và cấp thiết nhất lúc này.”

Thắt chặt tình quân - dân

Trong điều kiện thời tiết thất thường, mỗi ngày chậm thu hoạch đều làm tăng nguy cơ lúa bị ngập hư, nảy mầm, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của nông dân.

Việc bộ đội lội ruộng giúp dân không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng vũ trang với Nhân dân trong thiên tai.

Trung tá Hứa Trung Kiên, Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 2 (Trung đoàn Bộ binh 896, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau), cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ xác định hỗ trợ Nhân dân trong lúc khó khăn là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đơn vị đã huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và người dân gặt nhanh các diện tích lúa ngập sâu trong hôm nay, giúp bà con hạn chế thiệt hại.”

Các lực lượng dùng xuồng vận chuyển lúa từ vùng ngập sâu vào nơi khô ráo cho người dân.

Hình ảnh những người lính Cụ Hồ không ngại khó khăn, ngâm mình dưới nước gặt lúa giúp dân tiếp tục tô thắm nghĩa tình quân với dân./.