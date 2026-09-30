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Nhiều khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu do mưa lớn kết hợp triều cường

Chiều và tối 30/9, mưa lớn xảy ra trên diện rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với triều cường ở mức cao khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, phương tiện chết máy.

Báo VietnamPlus
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Người dân Thành phố Hồ Chí Minh di chuyển trong mưa và ngập tối 30/9. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh di chuyển trong mưa và ngập tối 30/9. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Mưa lớn trút xuống Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều khu vực ngập sâu vào giờ tan tầm chiều và tối 30/9. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Mưa lớn trút xuống Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều khu vực ngập sâu vào giờ tan tầm chiều và tối 30/9. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Nước dâng do mưa và triều cường, nguy cơ nước tràn vào nhà dân tối 30/9 trên đường Bình Quới, phường Bình Quới. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Nước dâng do mưa và triều cường, nguy cơ nước tràn vào nhà dân tối 30/9 trên đường Bình Quới, phường Bình Quới. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ngập trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, tối 30/9. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ngập trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, tối 30/9. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ngập trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, tối 30/9. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ngập trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, tối 30/9. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh di chuyển trong mưa và ngập tối 30/9 trên đường Bình Quới, phường Bình Quới. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh di chuyển trong mưa và ngập tối 30/9 trên đường Bình Quới, phường Bình Quới. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh di chuyển trong mưa và ngập tối 30/9 trên đường Bình Quới, phường Bình Quới. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh di chuyển trong mưa và ngập tối 30/9 trên đường Bình Quới, phường Bình Quới. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Mưa lớn trút xuống Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều khu vực ngập sâu vào giờ tan tầm chiều và tối 30/9. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Mưa lớn trút xuống Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều khu vực ngập sâu vào giờ tan tầm chiều và tối 30/9. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nhieu-khu-vuc-o-thanh-pho-ho-chi-minh-ngap-sau-do-mua-lon-ket-hop-trieu-cuong-post1139296.vnp