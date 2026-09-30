Nhiều khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu do mưa lớn kết hợp triều cường

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển, các hội thảo khoa học không chỉ là nơi trao đổi học thuật mà còn là diễn đàn kết nối đội ngũ trí thức với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân. Những ý kiến phản biện, hiến kế của các chuyên gia từ các hội thảo đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn, hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.