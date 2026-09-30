Nhiều khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu do mưa lớn kết hợp triều cường

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh di chuyển trong mưa và ngập tối 30/9. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Mưa lớn trút xuống Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều khu vực ngập sâu vào giờ tan tầm chiều và tối 30/9. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Nước dâng do mưa và triều cường, nguy cơ nước tràn vào nhà dân tối 30/9 trên đường Bình Quới, phường Bình Quới. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Ngập trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, tối 30/9. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Ngập trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, tối 30/9. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Người dân Thành phố Hồ Chí Minh di chuyển trong mưa và ngập tối 30/9 trên đường Bình Quới, phường Bình Quới. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Người dân Thành phố Hồ Chí Minh di chuyển trong mưa và ngập tối 30/9 trên đường Bình Quới, phường Bình Quới. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Mưa lớn trút xuống Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều khu vực ngập sâu vào giờ tan tầm chiều và tối 30/9. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)