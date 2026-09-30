[Video] Khu dân cư cạnh cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu lần thứ 3 ngập trong 3 tuần
Chiều 30/9, nước từ thượng nguồn sông Buông đổ về nhanh khiến nhiều khu vực thuộc khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai ngập sâu. Đây là lần thứ 3 trong khoảng 3 tuần khu dân cư cạnh cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu xảy ra ngập lụt.
Khoảng 12 giờ, nước bắt đầu tràn bờ vào các khu vực trũng thấp, sau đó dâng nhanh và lan rộng tại các tổ 9A, 9B1, 9C. Đến 16 giờ 30 phút, một số tuyến đường vào khu dân cư ngập sâu, nước chảy mạnh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-khu-dan-cu-canh-cao-toc-bien-hoa-vung-tau-lan-thu-3-ngap-trong-3-tuan-post992111.html