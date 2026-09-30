Quân ủy Trung ương tiếp tục xem xét thông qua một số nội dung quan trọng

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Dự hội nghị có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng...

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên họp sáng nay, toàn quân tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; duy trì, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Toàn quân cần tập trung thực hiện, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 với kết quả cao nhất; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; tổ chức thành công các cuộc diễn tập, đồng thời rút kinh nghiệm qua từng cuộc diễn tập để phục vụ huấn luyện, đào tạo và sẵn sàng chiến đấu.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận. Chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quyết sách quan trọng và các văn bản mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện kịp thời, thực chất, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, qua đó khuyến khích tinh thần cống hiến, phấn đấu, thi đua của bộ đội. Đồng thời triển khai hiệu quả công tác dân vận, chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12 năm nay.