Bộ Công Thương có Thứ trưởng mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương. Theo đó, Thủ tướng bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái - Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Lương Hoàng Thái sinh năm 1973, quê Quảng Ngãi. Ông là Cử nhân Kinh tế ngoại thương, Thạc sĩ kinh doanh quốc tế; có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Lương Hoàng Thái từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Bộ Công Thương. Cụ thể, từ tháng 1/1996 đến tháng 2/2003, ông làm chuyên viên, Vụ Chính sách thương mại đa biên. Từ tháng 2/2003 đến tháng 11/2010, ông được bổ nhiệm vị trí Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách thương mại đa biên. Từ tháng 11/2010 đến tháng 2/2025, ông giữ chức Vụ trưởng, Vụ Chính sách thương mại đa biên và từ tháng 3/2025 giữ vị trí Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại.

Đây là Thứ trưởng thứ hai được bổ nhiệm trong tháng 9 của Bộ Công Thương, sau khi Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân được Bộ Chính trị điều động giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 6/9, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương cho ông Nguyễn Viết Sơn - nguyên là Vụ trưởng Vụ Dầu khí - Than.

Hiện nay, Bộ Công Thương có 4 Thứ trưởng gồm bà Phan Thị Thắng, ông Phạm Thanh Hoài, ông Nguyễn Viết Sơn và tân Thứ trưởng Lương Hoàng Thái.