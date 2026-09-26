2 ngày cuối tuần, Nam bộ giảm mưa

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, ngày 26-9, dải hội tụ nhiệt đới ở Nam bộ đang nâng trục lên phía Bắc, hoạt động chủ yếu trên khu vực Trung bộ.

Tác động của dải hội tụ nhiệt đới đến Nam bộ yếu dần, nên mưa lớn sẽ giảm cả về phạm vi và lượng.

Trong ngày 26-9, Nam bộ có thể hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Tuy nhiên, mưa vẫn có thể xuất hiện cục bộ trong ngày, tập trung nhiều hơn từ trưa đến chiều tối.

Dải hội tụ nhiệt đới đang nâng trục lên Trung bộ. Ảnh vệ tinh, chụp lại màn hình theo dõi trực tuyến, lúc 6 giờ ngày 26-9

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng thông tin, đêm qua và sáng sớm 26-9, từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ đã có mưa rào, rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Một số trạm ghi nhận lượng mưa trên 40mm, như: Chơm (TP Đà Nẵng) 55mm, Thôn 9 La Tơi (Quảng Ngãi) 54mm, Làng Mít Kom II (Gia Lai) 41,4mm.

Chiều và đêm 26-9, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ vẫn có mưa rào, dông nhưng lượng mưa phổ biến chỉ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ dự báo, từ ngày 27 đến 28-9, thời tiết Nam bộ tiếp tục ổn định hơn. Ban ngày nắng nhiều hơn, mưa thu hẹp thời gian về chiều tối, diện mưa rải rác và chỉ còn cục bộ có mưa to.