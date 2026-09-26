Chủ tịch Trung Quốc và phu nhân chụp ảnh chung với Tổng thống Mỹ và phu nhân trong lễ đón tại Nhà trắng, ngày 24-9. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu sau cuộc hội đàm, Tổng thống Trump đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình, cho rằng hai bên đã đạt “những kết quả mới” trong vòng tham vấn kinh tế và thương mại gần đây. Ông kêu gọi tiếp tục đối thoại để hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI).

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định thỏa thuận mới là tín hiệu tích cực đối với doanh nghiệp, người dân hai nước cũng như kinh tế toàn cầu. Ông nhấn mạnh quan hệ thương mại ổn định đòi hỏi mở rộng hợp tác, kiểm soát bất đồng và duy trì đối thoại thường xuyên.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy mô hình quan hệ trong đó hợp tác là chủ đạo, cạnh tranh ở mức có kiểm soát và khác biệt được xử lý trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Ngoài kinh tế, hai bên trao đổi về các vấn đề quốc tế như Trung Đông, Ukraine và bán đảo Triều Tiên.

Động thái này được xem là nỗ lực giảm căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, qua đó góp phần củng cố niềm tin thị trường trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định.