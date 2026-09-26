Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang được thi công thế nào?

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đạt gần 40% sản lượng

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài 98,73km, được khởi công ngày 19/12/2025, thời gian thực hiện 12 tháng.

Ghi nhận trên công trường thuộc địa phận TP Huế, các đơn vị đang triển khai nhiều hạng mục trên tuyến. Công tác thi công được tổ chức tại các vị trí thuộc dự án, tuy nhiên tiến độ giữa các nhà thầu hiện có sự khác nhau.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang trong thời gian thi công mở rộng lên 4 làn xe. Ảnh: HD.

Ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh) cho biết, sản lượng toàn dự án hiện đạt khoảng 40%. Trong đó, gói thầu số 1 trên địa bàn Quảng Trị đạt khoảng 50% và gói thầu số 2 trên địa bàn TP Huế đạt khoảng 35%.

Theo ông Chu Văn Long, một trong những khó khăn lớn của dự án là thời tiết. Sau khi khởi công, mưa kéo dài đến giữa tháng 3/2026, ảnh hưởng đến thời gian thi công. Từ tháng 3/2026 đến nay, các đơn vị mới có khoảng 6 tháng tập trung triển khai.

Tiến độ thi công mở rộng đến nay đạt khoảng 40% khối lượng. Ảnh: HD.

Cùng với đó, giá nhiên liệu và vật liệu tăng, nguồn nhựa đường thời gian gần đây khan hiếm, ảnh hưởng đến phương án tài chính của các nhà thầu.

Việc triển khai đồng thời nhiều dự án trọng điểm cũng tạo áp lực về nguồn nhân lực. Theo ông Long, một số dự án lớn có mức đãi ngộ cao hơn so với các đơn vị thi công cầu đường, dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực triển khai.

Các đơn vị đang tăng tốc thi công. Ảnh: HD.

Theo ông Chu Văn Long, dự án đang bám sát kế hoạch, tuy nhiên cục bộ có nhà thầu triển khai nhanh và có nhà thầu còn chậm. Chủ đầu tư có văn bản đôn đốc, chỉ đạo và làm việc với các đơn vị để đưa ra giải pháp điều chỉnh. Một số đơn vị bổ sung nhà thầu phụ, tăng thêm nhân công nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Nút giao hiện đại trên tuyến cao tốc Bắc - Nam

Cùng với việc mở rộng tuyến cao tốc, nút giao với Tỉnh lộ 12B tại phường Kim Long (TP Huế) là hạng mục được bổ sung nhằm tăng khả năng kết nối từ cao tốc vào khu vực trung tâm thành phố.

Khu vực nút giao Tỉnh lộ 12B và cao tốc. Ảnh: NL.

Ông Chu Văn Long cho biết, để phục vụ thi công nút giao, địa phương hỗ trợ giải quyết khoảng 90% mặt bằng. Phần còn lại liên quan khoảng 30 hộ dân và công tác tái định cư.

"Lãnh đạo TP Huế đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm phần mặt bằng còn lại trong tháng 9. Đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm tiến độ thi công nút giao và đồng bộ với tiến độ mở rộng cao tốc", ông Long nói.

Theo ông Chu Vă Long, ban đầu, nút giao có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Sau khi rà soát vị trí giao cắt với đường tránh Huế, UBND TP Huế cùng các đơn vị liên quan báo cáo Bộ Xây dựng và thống nhất bổ sung thêm một cầu với kinh phí hơn 100 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư hạng mục hiện khoảng 400 tỷ đồng.

Nhà thầu huy động máy móc thi công các hạng mục của nút giao. Ảnh: HD.

Ông Chu Văn Long thông tin, việc bổ sung thêm cầu nhằm hoàn thiện nút giao, tạo cửa ngõ kết nối với khu vực trung tâm TP Huế. Đây là nút giao có quy mô lớn trên tuyến cao tốc Bắc - Nam. Quy mô đầu tư lớn xuất phát từ định hướng quy hoạch giao thông của TP Huế, trong đó tuyến kết nối từ nút giao được quy hoạch hướng vào đường vành đai 2 và cầu Nguyễn Hoàng.

Hiện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan hoàn thiện các nội dung pháp lý để triển khai các hạng mục còn lại. Theo kế hoạch, nút giao phải cơ bản hoàn thành trong năm 2026 để bảo đảm đồng bộ với tiến độ mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ông Đồng Sỹ Toàn, Chủ tịch UBND phường Kim Long cho biết, để phục vụ thi công nút giao tỉnh lộ 12B phải thu hồi gần 149.541m² đất với 323 thửa, trong đó đất nông nghiệp, hoàn thành phê duyệt với tổng kinh phí 24,97 tỷ đồng.

Theo đánh giá, đây là nút giao hiện đại bậc nhất trên cao tốc. Ảnh: HD.

Đất ở đô thị và đất sản xuất kinh doanh đã phê duyệt đợt 2 với tổng giá trị 48,7 tỷ đồng. Đối với đất ở, tính đến ngày 17/9, có 14/32 hộ chính và 7/13 hộ phụ đã bàn giao mặt bằng. Đối với đất sản xuất kinh doanh đã nhận tiền 2/5 thửa đất. Tổng số lô đất đã được phê duyệt 23 lô, tính đến ngày 17/9 đã bàn giao 10 lô.

Lãnh đạo UBND phường Kim Long cho biết, về hạ tầng, khu vực phía tuyến đường Chầm hoàn thành di dời điện, nước, viễn thông. Riêng đoạn tỉnh lộ 12B vẫn chưa thể di dời hạ tầng do một số hộ gia đình, cá nhân và tổ chức chưa bàn giao mặt bằng.