Trao đổi lý luận lần thứ 11 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD). (Ảnh: TTXVN)

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), tại Berlin, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu, đã tiến hành Trao đổi lý luận lần thứ 11 với chủ đề “Chuyển đổi trong một thế giới đa cực-Những con đường chung” với đoàn đại biểu Đảng SPD do ông Alexander Schweitzer, Phó Chủ tịch SPD, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ SPD tại Quốc hội bang Rhineland-Palatinate (Rheinland-Pfalz) làm Trưởng đoàn.

Trong không khí cởi mở và tin cậy, hai bên đã trao đổi sâu sắc về những chuyển biến phức tạp, nhanh chóng của tình hình thế giới và những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra đối với mỗi Đảng, mỗi nước; tác động của trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và những thách thức của môi trường chính trị, kinh tế, xã hội hiện nay; vai trò của các chính đảng trong hoạch định đường lối, chính sách, củng cố đồng thuận xã hội và đáp ứng những yêu cầu mới của người dân.

Đoàn Việt Nam đã chia sẻ về những thành tựu phát triển của Việt Nam sau 40 năm đổi mới và những định hướng lớn trong giai đoạn phát triển mới, trong đó chú trọng đổi mới mô hình phát triển, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

Hai bên cho rằng, trao đổi lý luận là một kênh hợp tác có ý nghĩa giữa hai Đảng, tạo điều kiện để hai bên trao đổi quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm và cách tiếp cận đối với những vấn đề cùng quan tâm, qua đó tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa hai Đảng và góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Đức. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế, nhất trí tổ chức Trao đổi lý luận lần thứ 12 tại Việt Nam vào năm 2027.