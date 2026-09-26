Thời tiết hôm nay 26/9

Khu vực tỉnh Lào Cai chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu và dịch chuyển ra phía Đông, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh như sau: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Vùng cao đêm và sáng trời rét, vùng núi cao trời rét. Vùng cao đêm và sáng trời rét, vùng núi cao trời rét ảnh hưởng đến sức khoẻ người già, trẻ nhỏ và sản xuất. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/9, khu vực Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng, mưa rào và dông chủ yếu vào chiều tối và đêm, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 33 độ C.

Chiều và đêm nay (26/9), khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết tại các khu vực trên cả nước:

Thành phố Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.