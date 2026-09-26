Thủ tướng phê chuẩn ông Bùi Hoàng Phương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Ông Bùi Hoàng Phương được Thủ tướng phê chuẩn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Sáng 26/9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị thông tin, Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 - 2031, đối với ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Bùi Hoàng Phương (SN 1983, quê quán tỉnh Ninh Bình) có trình độ lý luận chính trị Cao cấp; trình độ chuyên môn Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ngày 21/9, Tỉnh ủy Quảng Trị công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị đối với 2 ông Vương Quốc Tuấn và Bùi Hoàng Phương. Ảnh: HT

Cùng ngày, HĐND tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026-2031, với 100% số phiếu bầu.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Bùi Hoàng Phương từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Bùi Hoàng Phương được bầu là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.

Trước đó, ông Lê Hồng Vinh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.