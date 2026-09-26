Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Mục tiêu đầu tư không chỉ thêm công trình, nhà máy

Dự tọa đàm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu, doanh nghiệp Việt Nam và Canada.

Theo TTXVN, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu khẳng định những thỏa thuận mà hai nước đã ký kết cũng như những hoạt động phối hợp của các doanh nghiệp hai bên đã tạo ra một mối quan hệ rất vững chắc về thương mại và đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Canada. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng cho rằng hai bên đã có một mối quan hệ thương mại đầu tư rất mạnh mẽ, góp phần tăng cường mối quan hệ Việt Nam và Canada.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay, việc hợp tác giữa hai nước ngày càng cần thiết hơn. Canada có nhiều tiềm năng về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Các công ty của Canada cũng đã thiết lập mối quan hệ với Việt Nam từ rất lâu đời và mong muốn có thể kết nối Việt Nam với thị trường quốc tế.

Bộ trưởng cho biết, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đến Canada để đầu tư. Công nghệ cao sẽ giúp cho việc sản xuất ngày càng hiệu quả hơn, giúp hai bên hợp tác tốt hơn. Ông mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đến và hiện diện tại Canada bởi còn nhiều dư địa để phát triển và có lợi cho cả hai bên.

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Canada, được xây dựng trên nền tảng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi.

Việt Nam nằm ở trung tâm một khu vực Đông Nam Á năng động, có thị trường hơn 100 triệu dân, mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng mở và khả năng kết nối ngày càng sâu với ASEAN cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Canada có một nền kinh tế phát triển, có nguồn vốn dài hạn, công nghệ, tri thức, năng lực quản trị và mạng lưới kinh doanh, tài chính gắn sâu với Bắc Mỹ và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thương mại giữa hai nước đang đi nhanh hơn đầu tư. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với đà tăng trưởng thương mại hai chiều mạnh mẽ, hai nền kinh tế hoàn toàn có thể hướng tới quy mô thương mại 14-15 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững và có giá trị gia tăng cao hơn.

Dù Canada hiện có hơn 300 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 5 tỷ USD, nhưng quy mô vốn này chưa tăng tương xứng trong nhiều năm.

Chất lượng hợp tác không chỉ nằm ở các bản ghi nhớ được ký kết

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai bên tập trung vào các hướng hợp tác lớn. Trong đó, hai bên cần chuyển từ quan hệ thương mại mạnh sang quan hệ đầu tư mạnh hơn, trước hết bằng việc kết nối nguồn vốn dài hạn của Canada với các dự án chất lượng tại Việt Nam.

Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về nguồn lực cho hạ tầng, năng lượng, logistics, hạ tầng số, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp và chuyển đổi xanh. Nhưng để kết nối được hai phía, không chỉ đơn giản là Việt Nam cần vốn và Canada có vốn.

Nguồn vốn dài hạn chỉ đi được vào nền kinh tế khi có những dự án dài hạn đủ chất lượng. Việt Nam mong muốn có những đối tác có thể tham gia sớm hơn, cùng xây dựng các đề xuất dự án, cùng xây dựng phương án vốn, cùng quản trị rủi ro và cùng tạo ra giá trị dài hạn.

Hai bên cùng phát triển hạ tầng, năng lượng, công nghệ và những nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới. Việt Nam có nhu cầu rất lớn về hạ tầng giao thông, cảng biển, hàng không, logistics, lưới điện, năng lượng, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và các khu công nghiệp hiện đại.

Canada có thế mạnh về kỹ thuật công trình, quản lý dự án, tài chính hạ tầng, năng lượng sạch, LNG, công nghệ môi trường, mô hình hợp tác công - tư và các tiêu chuẩn phát triển bền vững...

Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Canada đầu tư không chỉ vào tài sản hữu hình, mà vào công nghệ, nghiên cứu và phát triển, dữ liệu, các giải pháp số, công nghệ sạch và các ngành công nghiệp có khả năng nâng năng suất của nền kinh tế. Mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là có thêm một công trình hay thêm một nhà máy. Mục tiêu cao hơn là tạo ra năng lực phát triển mới cho Việt Nam.

Mỗi dự án lớn nên mang theo cơ hội đào tạo kỹ sư, chuyên gia, nhà quản trị và lực lượng lao động kỹ thuật. Tri thức phải được chuyển thành kỹ năng; kỹ năng phải được chuyển thành năng suất; năng suất phải được chuyển thành năng lực cạnh tranh.

Để những định hướng trở thành hiện thực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Maninder Sidhu đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo Việt Nam mong muốn chất lượng hợp tác không chỉ nằm ở các bản ghi nhớ được ký kết, mà phải là những dự án đã được đầu tư, những nguồn vốn đã giải ngân và những giá trị mới đã thực sự được tạo ra.

Doanh nghiệp Việt Nam và Canada tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị của nhau; những kỹ sư, chuyên gia và nhà quản trị của hai nước cùng tạo ra những giá trị mới. Đó sẽ là thước đo thực chất nhất cho chất lượng của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada.

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