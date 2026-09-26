Thời tiết tháng 10: nhiều khu vực mưa to

Đến ngày 05/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh minh họa: canva.

Thời tiết được dự báo mưa ở nhiều khu vực trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), về diễn biến thời tiết trong tháng 10, mưa vừa, mưa to có khả năng xảy ra tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày mưa vừa đến mưa to.

Tổng lượng mưa trên phạm vi cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 15–30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Mặc dù mưa, nhưng nền nhiệt độ trung bình tháng 10 trên toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5–1,5°C, có nơi cao hơn.

Dự báo thời tiết từ đêm 25/9 đến ngày 27/9:

- Khu vực Bắc Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế:

+ Đêm 25 và ngày 26/9: có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc chiều tối và đêm 25/9 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

+ Đêm 26 và ngày 27/9: đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 27/9 đến ngày 05/10

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng ngày 30/9-02/10 khả năng có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng cao nguyên Trung Bộ từ ngày 29/6 có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chuyên gia khuyến cáo, do hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mùa Tây Nam, xoáy thuận nhiệt đới hoặc mưa dông cục bộ, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.