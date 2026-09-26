Đắp bờ, bơm nước để đưa gần 2.000 học sinh trở lại trường sau lũ

Tối 25/9, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Chí Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trận mưa lũ vừa qua khiến địa phương bị ngập nặng. Đặc biệt, Trường THCS, Tiểu học và Mầm non (Phân hiệu 1) Đồng Tiến bị ngập sâu. Nước ngập, khiến gần 2.000 học sinh phải nghỉ học hơn 1 tuần.

Theo ông Quang, khu đất các trường đóng trũng, thấp hơn so với đồng ruộng, nên khi các khu vực khác trên địa bàn xã nước đã rút, sinh hoạt trở lại bình thường thì các trường học vẫn bị ngập sâu. Thời gian đầu, chính quyền địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp nhưng vẫn chưa khắc phục triệt để được.

Lũ đã rút nhiều ngày, nhưng khu vực Trường THCS Đồng Tiến vẫn bị ngập sâu.

Trước đó, ngày 23/9, đoàn công tác của Tỉnh ủy Thanh Hóa do ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư thường trực, dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lụt tại xã Đồng Tiến, đặc biệt là tình hình ngập lụt tại các trường học trên địa bàn.

Được sự chỉ đạo và hỗ trợ quyết liệt của tỉnh, công ty thủy lợi đã huy động lượng lớn máy bơm tiến hành bơm nước từ khu vực đồng ruộng phía sau trường học ra sông. Sau gần 2 ngày bơm tiêu, mực nước đã rút xuống, chính quyền địa phương huy động lực lượng quân sự, nhân dân, đoàn thanh niên, cán bộ, giáo viên tiến hành đắp bờ bao ngăn nước, dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Máy bơm được huy động bơm nước từ ruộng ra sông nhằm xử lý ngập lụt cho khu vực trường học.

Ông Quang chia sẻ, để đảm bảo việc dạy và học, xã đã bố trí học sinh THCS đến học tại một trường THPT trên địa bàn, học sinh tiểu học về điểm chính, còn học sinh mầm non vẫn chưa thể đến lớp.

"Khoảng cách di chuyển xa hơn, nhưng đây là giải pháp tình thế tạm thời để đảm bảo việc dạy và học. Chúng tôi đã giao cho các thôn tuyên truyền tới phụ huynh cố gắng đưa con em đến lớp học tạm. Nếu gia đình nào không có điều kiện đưa đón thì các tổ chức đoàn thể ở thôn có trách nhiệm hỗ trợ, trường hợp thôn không giải quyết được phải báo cáo lên xã để có phương án", ông Quang chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến, đến chiều 25/9, sau khi nước rút, Trường tiểu học và Trường mầm non đã huy động lực lượng dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị đón học sinh trở lại lớp vào đầu tuần sau. Trường THCS hiện tại đang tiếp tục gia cố bờ bao, chờ nước rút hết sẽ dọn dẹp vệ sinh.

Hàng trăm mét bờ bao được đắp để ngăn nước từ ruộng tràn vào trường học.

Chiều 25/9, con đường dẫn vào Trường THCS Đồng Tiến vẫn bị ngập nước. Lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và người dân đang vận chuyển những bao đất, cát đắp bờ bao dài hàng trăm mét ngăn dòng nước từ ruộng tràn vào trường học.

Đang chỉ huy cán bộ, chiến sĩ gia cố lại những chỗ bờ bao bị rỉ nước, Trung tá Phạm Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đồng Tiến, cho biết, từ 17/9 tới nay, đơn vị đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tham gia hỗ trợ địa phương phòng chống, khắc phục hậu quả lũ lụt.

Lực lượng quân sự đắp bờ bao ngăn nước tràn vào trường học.

Từ ngày 24/9 đến nay, mỗi ngày đơn vị huy động hơn 100 cán bộ, dân quân cùng người dân đắp bờ ngăn nước từ ruộng chảy vào Trường THCS Đồng Tiến. Sau gần 2 ngày, nước phía trong bờ bao đã rút bớt, lực lượng quân sự tiếp tục gia cố, bịt những chỗ rò rỉ.

Theo quan sát của PV, phía ngoài đường bờ bao là hàng nghìn ha ruộng đồng của người dân địa phương đang bị ngập sâu khoảng 2m. Phía trong và ngoài bờ bao mực nước chênh lệch khoảng 50 -70cm.

Đắp bờ bao, bơm tiêu thoát nước tại trường học sau lũ.

Thầy cô giáo và phụ huynh dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị đón học sinh.

Tại cổng và sân trường, hàng chục giáo viên, phụ huynh đang cùng nhau dọn dẹp, vệ sinh để chuẩn bị đón trẻ đến trường.

Cô Lê Thị Thu Hương, nhân viên thư viện Trường THCS Đồng Tiến chia sẻ, từ 24-25/9, những giáo viên trống tiết và nhân viên tại tất các điểm trường được huy động tới đây để dọn dẹp vệ sinh. Dù vất vả, nhưng mọi người đều nỗ lực để sớm đón học sinh tới trường.