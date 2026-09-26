Số ngày nghỉ được hưởng chế độ ốm đau theo Luật Bảo hiểm xã hội

- Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TPHCM: Bạn thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 42 Luật BHXH nên sẽ được xem xét giải quyết hưởng chế độ ốm đau. Căn cứ khoản 1, Điều 43 Luật BHXH, nếu bạn làm việc trong điều kiện bình thường thì thời gian hưởng chế độ ốm đau tối đa là 30 ngày/năm.

Mức hưởng trợ cấp = 75% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH chia cho 24 ngày nhân với số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau. Trong đó, tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của tháng gần nhất trước khi nghỉ hưởng chế độ.

Số ngày nghỉ được hưởng chế độ được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hàng tuần và không bao gồm thời gian trùng với thời gian nghỉ khác theo quy định của pháp luật về lao động, BHXH hoặc nghỉ việc hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật chuyên ngành khác…