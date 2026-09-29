Bitcoin bị cản đường

Giá Bitcoin tiếp tục mất đà trong phiên giao dịch ngày 28/9 và đang hạ nhiệt sau đợt tăng mạnh trong những tuần gần đây, khi những bất ổn mới về kinh tế vĩ mô gây sức ép lên các tài sản rủi ro.

Đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới có thời điểm giảm 2,2%, xuống còn 82.702 USD/BTC, trước khi thu hẹp một phần đà giảm.

Các tài sản số khác cũng đồng loạt đi xuống. Ethereum, đồng tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, có thời điểm mất 1,9%, trong khi Solana giảm tới 3,7%.

Nhịp điều chỉnh đã được đoán trước

Theo Bloomberg, những diễn biến bất lợi của kinh tế vĩ mô đang gây sức ép lên thị trường tiền mã hóa. Bitcoin cùng các tài sản rủi ro khác như cổ phiếu và trái phiếu đồng loạt suy yếu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh giá dầu tiếp tục tăng.

Thị trường đồng thời phải đánh giá lại tác động từ quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hồi giữa tháng 9. Giới giao dịch bắt đầu tính đến khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 10 với xác suất được đánh giá là đáng kể.

Đợt điều chỉnh hiện tại diễn ra sau khi Bitcoin tăng mạnh vào đầu tuần trước, có thời điểm vượt mốc 87.000 USD, mức cao nhất kể từ tháng 1. Nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức cũng có dấu hiệu cải thiện khi các quỹ ETF Bitcoin ghi nhận dòng vốn ròng đổ vào theo tuần lớn nhất kể từ khi đồng tiền này lập đỉnh lịch sử trên 126.000 USD vào tháng 10 năm ngoái.

Dù vậy, một bộ phận nhà đầu tư cho rằng đà suy yếu gần đây của Bitcoin chỉ là nhịp nghỉ sau giai đoạn tăng trưởng mạnh, thay vì dấu hiệu cho thấy xu hướng đi lên đã kết thúc.

"Tôi không cho rằng đợt tăng giá đang thiếu đi sự tin tưởng chỉ vì thị trường suy yếu trong vài ngày qua. Một nhịp điều chỉnh như vậy là điều có thể dự đoán sau đà tăng mạnh trong thời gian gần đây", Richard Galvin, Chủ tịch điều hành công ty đầu tư tiền mã hóa DACM, nhận định.

Bitcoin không thể vượt mốc 87.000 USD và bắt đầu quay đầu giảm. Ảnh: CoinMarketCap.

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ thu hút khoảng 2,4 tỷ USD vốn ròng trong tuần kết thúc ngày 25/9, đánh dấu tuần hút vốn mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 10/10/2025 khi dòng vốn đổ vào vượt 2,7 tỷ USD. Đáng chú ý, đợt hút vốn lớn khi đó diễn ra ngay trước làn sóng bán tháo kéo dài trong phần lớn năm 2026.

Dòng vốn gia tăng trong thời gian gần đây đã giúp các quỹ ETF Bitcoin quay trở lại trạng thái tăng trưởng dương tính từ đầu năm. Sau khi ghi nhận hơn 5 tỷ USD vốn ròng bị rút ra tính đến cuối tháng 7, các quỹ đã đảo chiều xu hướng và hiện tiến gần mốc 1 tỷ USD vốn ròng đổ vào trong năm 2026.

Bitcoin có quý tăng trưởng mạnh nhất trong gần 2 năm

Bitcoin đã có một tháng tăng trưởng ấn tượng. Kể từ ngày 19/8, thời điểm Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ đẩy mạnh chương trình mua lại trái phiếu dài hạn, giá đồng tiền này đã tăng khoảng 28%.

Với diễn biến hiện tại, Bitcoin đang hướng tới quý tăng trưởng tốt nhất kể từ quý IV/2024. Trong giai đoạn đó, chiến thắng tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump, người từng đưa ra nhiều cam kết ủng hộ ngành tiền mã hóa trong chiến dịch tranh cử, đã góp phần thúc đẩy giá Bitcoin tăng 47%.

Đà tăng trong quý III đánh dấu sự phục hồi đáng kể của Bitcoin sau nửa đầu năm nhiều biến động, dù giá đồng tiền này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh hồi tháng 10 năm ngoái. Tính từ tháng 7 đến nay, Bitcoin đã tăng hơn 40%, qua đó đảo ngược mức giảm 14% ghi nhận trong quý II.

Trong thời gian qua, Bitcoin cho thấy khả năng chống chịu tương đối tốt trước một loạt diễn biến được đánh giá là bất lợi đối với ngành tiền mã hóa. Bên cạnh quyết định tăng lãi suất của Fed, Thượng viện Mỹ gần đây cũng không thể thúc đẩy dự luật Minh bạch (Clarity Act) - văn bản được các doanh nghiệp tiền mã hóa đặc biệt kỳ vọng nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn cho lĩnh vực này tại Mỹ.

Bên cạnh đó, diễn biến của Bitcoin ngày càng gắn chặt với môi trường thanh khoản và thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, hiện vượt mức trước thông báo mua lại trái phiếu ngày 19/8, có thể làm giảm sức hấp dẫn của những tài sản không tạo ra lợi suất như Bitcoin. Điều này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao.

"Để Bitcoin có thể vượt qua các mức đỉnh của năm 2026, nhiều khả năng môi trường kinh tế vĩ mô nói chung cần trở nên thuận lợi hơn", Damien Loh, Giám đốc đầu tư tại Ericsenz Capital, nhận định.