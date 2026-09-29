Khải Hoàn Land có nhiều tồn tại trong công bố thông tin, sử dụng 24,4 tỷ đồng từ trái phiếu chưa đúng phương án

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa công bố Kết luận thanh tra số 51/KL-TT ngày 4/9/2026 về việc thanh tra tại CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (HoSE: KHG).

Theo kết luận, trong thời kỳ thanh tra, doanh nghiệp có một số vi phạm, thiếu sót trong việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin và sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ.

Một trong những tồn tại được chỉ ra là Khải Hoàn Land công bố thông tin không đầy đủ về số liệu, giá trị giao dịch với bên liên quan tại các báo cáo tình hình quản trị công ty.

Cụ thể, tại báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023, Công ty không trình bày một số giao dịch thể hiện trên báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét. Trong đó có khoản chuyển tiền hợp tác kinh doanh 100 tỷ đồng, dòng tiền chi hộ dự án La Partenza 32 tỷ đồng và dòng tiền thu về dự án La Partenza 7,785 tỷ đồng với CTCP Bất động sản Khải Minh Land.

Cùng kỳ, Khải Hoàn Land cũng phát sinh khoản trả tiền hợp tác kinh doanh 327,5 tỷ đồng và trả tiền lãi hợp tác kinh doanh 30 tỷ đồng với Công ty TNHH Cộng đồng Môi giới. Ngoài ra, doanh nghiệp có dòng tiền chi hộ dự án La Partenza 1,174 tỷ đồng với Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh.

Đến báo cáo quản trị năm 2023, Khải Hoàn Land tiếp tục không trình bày giao dịch đầu tư hợp tác kinh doanh 500 tỷ đồng với CTCP Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu, trong khi báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 có ghi nhận giao dịch này.

Một tồn tại khác được kết luận thanh tra chỉ ra là Khải Hoàn Land công bố không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HOSE và website Công ty đối với giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính năm 2023 trước và sau kiểm toán.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra xác định Khải Hoàn Land đã sử dụng một phần tiền thu được từ một đợt phát hành trái phiếu không đúng với phương án đã công bố cho nhà đầu tư.

Cụ thể, năm 2021, Khải Hoàn Land phát hành riêng lẻ 300 tỷ đồng trái phiếu mã KHGH2123001. Theo phương án công bố, nguồn tiền này được sử dụng để tăng quy mô hoạt động môi giới bất động sản và hợp tác phát triển, phân phối độc quyền giai đoạn 1.1 dự án T&T City Millennia.

Tuy nhiên, theo sao kê tài khoản và tài liệu doanh nghiệp cung cấp, từ ngày 15/10/2021 đến 11/12/2021, Công ty đã sử dụng 24,433 tỷ đồng trong tổng số 300 tỷ đồng thu được để thanh toán các khoản chi phí hoạt động.

Các khoản chi này gồm thanh toán lãi trái phiếu, thuế, mua sắm trang thiết bị, chi phí máy lạnh, phí chuyển phát, quảng cáo, mua bàn ghế, tiền lương và một số chi phí hoạt động khác.

Thanh tra xác định việc sử dụng khoản tiền này chưa phù hợp với phương án đã công bố cho nhà đầu tư, vi phạm quy định yêu cầu doanh nghiệp sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin.

Theo kết luận, Khải Hoàn Land, HĐQT, Tổng Giám đốc, lãnh đạo và nhân viên các bộ phận liên quan có trách nhiệm đối với các vi phạm về công bố thông tin và sử dụng tiền thu được từ chào bán chứng khoán.

Ngày 30/7/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 419/QĐ-XPHC, xử phạt Khải Hoàn Land 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ.

Đối với hành vi sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng nội dung đã công bố, ngày 30/7/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 420/QĐ-KPHQ về biện pháp khắc phục hậu quả. Do hết thời hiệu xử phạt, doanh nghiệp không bị xử phạt hành chính đối với hành vi này.

Biện pháp khắc phục được áp dụng là buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc, cộng thêm tiền lãi theo quy định đối với trái phiếu KHGH2123001 khi nhà đầu tư có yêu cầu trong thời hạn quy định.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng yêu cầu Khải Hoàn Land rà soát, chấn chỉnh việc công bố thông tin, bảo đảm thông tin được công bố đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn.

Doanh nghiệp được yêu cầu khắc phục việc công bố chưa đầy đủ số liệu, giá trị giao dịch với bên liên quan tại các báo cáo quản trị năm 2023, 2025 và các kỳ 6 tháng; đồng thời bổ sung thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại các kỳ báo cáo năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025.

Đối với hoạt động phát hành chứng khoán, Thanh tra yêu cầu Khải Hoàn Land thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với việc sử dụng tiền không đúng nội dung đã công bố, đồng thời đảm bảo hồ sơ chào bán, phát hành trái phiếu có thông tin chính xác, trung thực, có thể kiểm chứng và đầy đủ theo quy định.

Kết luận yêu cầu Công ty thực hiện các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký kết luận thanh tra và báo cáo kết quả trong vòng 5 ngày kể từ khi hết thời hạn khắc phục.