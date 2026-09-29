Rau quả thực phẩm An Giang (ANT) sắp phát hành gần 5,9 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến vượt 350 tỷ đồng

Chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xác nhận đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (mã chứng khoán ANT). Theo thông báo từ phía doanh nghiệp, ngày giao dịch không hưởng quyền cho đợt phân phối lợi nhuận này được ấn định vào ngày 08/10/2026.

Dựa trên phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, công ty dự kiến phát hành gần 5,9 triệu cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá đạt gần 59 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền được quy định ở mức 5 chia 1, có nghĩa là cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Toàn bộ nguồn vốn thực hiện chi trả được trích xuất từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận tại thời điểm ngày 31/12/2025, căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025.

Hoàn tất phân phối cổ phiếu ESOP và nâng quy mô vốn điều lệ

Trước khi thực hiện đợt chia cổ tức này, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đã hoàn thành chương trình chào bán cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (gọi tắt là ESOP). Cụ thể, công ty đã phân phối thành công 604.000 cổ phiếu ESOP cho 67 cán bộ nhân viên đáp ứng tiêu chí. Khối lượng phát hành này tương ứng với 2,0969% tổng số cổ phiếu lưu hành trước ngày 04/08/2026. Quá trình phát hành kết thúc vào ngày 03/08/2026 và số cổ phần mới đã được chuyển giao trong tháng 8. Kết quả của đợt phân phối này giúp vốn điều lệ của công ty nhích từ hơn 288 tỷ đồng lên hơn 294 tỷ đồng.

Với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại là hơn 29,4 triệu đơn vị, đợt phát hành trả cổ tức sắp tới sẽ tiếp tục làm thay đổi cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp. Nếu đợt phân phối diễn ra thành công theo đúng kế hoạch, quy mô cổ phiếu lưu hành của Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang dự kiến tăng lên hơn 35 triệu đơn vị. Tương ứng với đó, vốn điều lệ của công ty sẽ được nâng từ hơn 294 tỷ đồng lên mức 353 tỷ đồng, tạo cơ sở tài chính vững chắc phục vụ các kế hoạch sản xuất kinh doanh tiếp theo.