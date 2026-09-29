Âu Lạc (ALC) chốt quyền chia 25 triệu cổ phiếu thưởng, quỹ ngoại chi đậm gom cổ phần

Phát hành 25 triệu cổ phiếu thưởng và sự áp đảo của nhóm cổ đông ngoại

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo lịch chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Âu Lạc (mã chứng khoán ALC, giao dịch trên UPCoM). Ngày giao dịch không hưởng quyền được ấn định vào 14/10/2026.

Căn cứ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Âu Lạc sẽ phát hành hơn 25 triệu cổ phiếu mới để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025. Tỷ lệ thực hiện quyền phát hành là 100 chia 49, đồng nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 49 cổ phiếu mới. Kế hoạch phát hành này được triển khai để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh sắp tới và gia tăng năng lực tài chính cho công ty.

Quy mô hiện tại của Âu Lạc đạt hơn 56 triệu cổ phiếu, bao gồm hơn 51 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường và hơn 5 triệu cổ phiếu quỹ. Khi quá trình phân phối hoàn tất theo đúng kế hoạch, tổng số lượng cổ phiếu của công ty sẽ nâng lên mức 81,5 triệu đơn vị.

Cơ cấu sở hữu của Âu Lạc ghi nhận sự kiểm soát lớn từ các tổ chức nước ngoài. Quỹ đầu tư CONEY PEARL PTE.LTD hiện là cổ đông lớn nhất với hơn 12 triệu cổ phiếu, chiếm 21,6% vốn điều lệ. Đứng vị trí thứ hai là một tổ chức ngoại khác mang tên POLYSCIAS PTE.LTD, nắm giữ gần 10 triệu cổ phiếu, tương đương 18% vốn điều lệ. Hai vị trí tiếp theo thuộc về bà Nguyễn Thiên Hương Jenny với tỷ lệ sở hữu 13% và ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny nắm giữ 10% vốn.

Vị thế cổ đông lớn nhất của CONEY PEARL PTE.LTD vừa được củng cố vững chắc vào ngày 24/07/2026. Quỹ đầu tư này đã mua thêm hơn 2,5 triệu cổ phiếu ALC, nâng tổng lượng nắm giữ lên hơn 12 triệu cổ phiếu. Cổ phiếu ALC vốn có thanh khoản rất thấp trên thị trường, khối lượng giao dịch bình quân chỉ vài chục ngàn đơn vị mỗi phiên. Dữ liệu trong phiên 24/07 cho thấy thị trường xuất hiện giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh đúng 2,5 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 55,7 tỷ đồng. Mức giá bình quân ước tính khoảng 22.000 đồng một cổ phiếu, cao hơn 9% so với mức giá đóng cửa 20.400 đồng trên sàn. Dựa theo mức giá này, tổ chức ngoại đã chi hơn 55 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Lợi nhuận bán niên đi lùi do gánh nặng chi phí tài chính và quản lý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026 của Âu Lạc cho thấy kết quả kinh doanh có sự phân hóa giữa đà tăng trưởng doanh thu và hiệu quả lợi nhuận. Sáu tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt 654 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Sự mở rộng của doanh thu gộp giúp lợi nhuận gộp đạt 189 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 5%.

Trái ngược với đà tăng của doanh thu, áp lực từ các khoản chi phí đã bào mòn thành quả kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm mạnh 47,5%, lùi về mức 13,4 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính lại tăng 3% lên mức hơn 25 tỷ đồng. Gánh nặng chính trong khoản mục này đến từ chi phí lãi vay chiếm tới 20 tỷ đồng.

Các khoản chi phí vận hành cũng ghi nhận biến động trái chiều. Công ty tiết giảm được chi phí bán hàng khi chỉ tiêu này giảm 24% về mức 7 tỷ đồng. Thế nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại phình to 13%, vọt lên hơn 27 tỷ đồng. Hệ quả từ sự suy giảm doanh thu tài chính cùng đà tăng của các loại chi phí quản lý đã khiến lợi nhuận sau thuế của Âu Lạc giảm 5% so với cùng kỳ, khép lại sáu tháng đầu năm ở mức 114 tỷ đồng.