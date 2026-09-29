Giá vàng ngày 29/9: Trong nước, thế giới sụt giảm mạnh

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Trong phiên giao dịch hôm nay (29/9), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước bốc hơi thêm 900 nghìn đồng đến 1,3 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng nối dài đà giảm khi áp lực bán chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giao dịch quanh ngưỡng 4.100 USD/ounce.

​Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 29/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 138,5-141,5 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 29/9.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 138 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141,5 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 138,5-142,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so mức kết phiên giao dịch hôm qua.

​Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 141,5 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 900 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 138,5-141,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 138,2-142,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 138,2-142,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 29/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 146,9 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 4.137,3 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 29/9. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục chịu áp lực giảm sâu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang kéo giá dầu thô tăng mạnh.

Đà tăng của giá năng lượng làm dấy lên lo ngại lạm phát sẽ nóng trở lại, qua đó có thể buộc các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để ổn định giá cả. Dù vàng thường được coi là tài sản phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do vàng không mang lại lợi suất.

Bên cạnh đó, lãi suất tăng góp phần đẩy giá trị đồng USD lên cao, làm gia tăng chi phí sở hữu vàng đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền ngoại tệ khác. Điều này có thể làm suy giảm nhu cầu trên thị trường quốc tế, qua đó tiếp tục tạo áp lực lên giá vàng.

Hôm nay, chỉ số USD-Index tăng lên mức 101,26 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 5,253%. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh với chỉ số Dow Jones mất 347,11 điểm, tương đương giảm 0,67%, còn 51.481,51 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,77%, còn 7.683,69 điểm; trong khi đó, chỉ số Nasdaq mất 0,925%, còn 26.820,38 điểm. Giá dầu thế giới bật tăng, giao dịch quanh mức 99,62 USD/thùng đối với dầu Brent và 93,91 USD/thùng với dầu WTI.