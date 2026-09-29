Ngày 29/9, giá bạc thế giới và trong nước tiếp đà giảm

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 57 phút ngày 29/9, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 1.799.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.867.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.801.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.869.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/9. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào ngày 29/9 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.129.000 đồng/lượng và 2.195.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 56.773.191 đồng/kg (mua vào) và 58.533.187 đồng/kg (bán ra).

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc ngày 29/9. (Ảnh: giabac.phuquygroup.vn)

Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 2.115.000-2.181.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 56.400.000 đồng/kg (mua vào)-58.160.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 10 giờ 57 phút ngày 29/9 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp đà giảm so phiên trước đó và giao dịch lùi về ngưỡng 60,43 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 60,33-64,33 USD/ounce.

Giá bạc phát tín hiệu giảm rõ rệt hơn trong phiên giao dịch trước đó, khi giảm xuống dưới vùng hỗ trợ quan trọng và kéo dài đợt điều chỉnh. Vùng hỗ trợ quanh đường trung bình động 50 ngày (MA50) không còn được duy trì sau nhiều phiên kiểm định. Giá cũng giảm dưới ngưỡng thoái lui 61,8% tại 62,15 USD/ounce và đáy gần nhất 62,31 USD/ounce.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 29/9. (Nguồn: kitco.com)

Áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế khi giá bạc giao dịch gần mức thấp nhất trong ngày, quanh mức 60,75 USD/ounce. Trong phiên, giá có thời điểm tăng lên 64,11 USD/ounce nhưng không duy trì được đà phục hồi khi tiến gần đường MA50. Sau khi giảm dưới ngưỡng 61,8%, vùng 59,69 USD/ounce, tương ứng mức 78,6%, trở thành ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý tiếp theo.

Diễn biến phiên thứ Hai (ngày 28/9) cho thấy, xu hướng giảm có thể tiếp diễn, với đáy 54,78 USD/ounce thiết lập trong tháng 7 là vùng cần theo dõi nếu áp lực bán gia tăng. Trước đó, giá bạc hình thành đỉnh sau thấp hơn tại mức 71,18 USD/ounce và không vượt được vùng kháng cự quanh đường trung bình động 200 ngày (MA200).

Đường MA200 từng đóng vai trò hỗ trợ nhưng đã trở thành vùng kháng cự sau khi giá bạc giảm xuống dưới đường này hồi tháng 6. Diễn biến mới nhất cho thấy các tín hiệu kỹ thuật vẫn nghiêng về xu hướng giảm và giá có thể tiếp tục tìm vùng hỗ trợ mới.

Ở chiều ngược lại, nếu giữ được vùng hỗ trợ quanh mức 59,69 USD/ounce, giá bạc có thể phục hồi và kiểm định vùng kháng cự quanh đường MA50, hiện ở mức 63,85 USD/ounce. Triển vọng kỹ thuật có thể cải thiện nếu giá lấy lại và duy trì trên đường MA50.