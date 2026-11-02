Bình yên Đầm Nại

Từ cầu Ninh Chử, Đầm Nại hiện ra với mặt nước trong xanh, những chiếc thuyền đánh cá thấp thoáng và các dãy núi nối tiếp nhau. Một bên là vùng nước mênh mang, một bên là cảnh quan ven bờ với những khu dân cư bình dị. Trong làn gió mát từ cửa biển, khung cảnh nơi đây mang vẻ đẹp khoáng đạt, yên bình, gắn liền với nhịp sống của người dân vùng biển.

Từ cầu Ninh Chử, có thể ngắm nhìn khung cảnh cửa biển rộng mở.

Vào những ngày nắng đẹp, mặt đầm ánh lên sắc xanh, nổi bật giữa không gian rộng lớn là những con thuyền neo đậu hoặc chầm chậm di chuyển trên mặt nước. Xa xa, những ngôi nhà ven bờ thấp thoáng dưới chân núi, tạo nên bức tranh hài hòa giữa thiên nhiên và cuộc sống con người. Từ trên cầu, phóng tầm mắt ra xa, du khách có thể cảm nhận vẻ đẹp riêng của vùng đầm, nơi mặt nước, núi non và cửa biển hòa quyện trong một không gian thoáng đãng.

Tàu thuyền neo đậu trên vùng nước Đầm Nại, gắn liền với hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương.

Cầu Ninh Chử bắc qua khu vực cửa Đầm Nại, kết nối hai bờ và tạo điểm nhấn trong cảnh quan vùng quê miền biển.

Được khánh thành năm 2014, cầu Ninh Chử là công trình giao thông kết nối hai bờ khu vực cửa Đầm Nại, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và sinh hoạt của người dân. Qua nhiều năm, cây cầu không chỉ góp phần kết nối các khu dân cư ven đầm mà còn trở thành vị trí thuận lợi để ngắm nhìn cảnh quan đặc trưng của vùng quê miền biển. Từ trên cầu, mặt nước Đầm Nại trải rộng trước mắt, những chiếc thuyền đánh cá thấp thoáng trên đầm, phía xa là các dãy núi nối tiếp nhau, tạo nên khung cảnh vừa khoáng đạt vừa bình dị.

Mặt nước Đầm Nại ánh lên sắc xanh trong những ngày nắng đẹp, hòa cùng cảnh quan núi non phía xa.

Những rổ cá được đánh bắt từ Đầm Nại, góp phần mang lại nguồn thu nhập cho người dân địa phương.

Không chỉ có giá trị về cảnh quan, Đầm Nại còn gắn bó mật thiết với đời sống và sinh kế của người dân địa phương. Từ bao đời nay, nhiều hộ dân dựa vào nguồn lợi thủy sản từ hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Vùng đầm cũng là nơi neo đậu tàu thuyền, gắn với nhịp mưu sinh quen thuộc của cư dân ven biển. Với diện tích tự nhiên khoảng 12.000ha, dung tích trữ nước khoảng 24 triệu m³, nơi đây là môi trường sinh sống của khoảng 320 loài thủy sản, trong đó có tôm sú, ghẹ, ốc và nhiều loài cá. Hệ sinh thái đầm góp phần điều hòa ngập lụt, cân bằng nguồn nước ngầm và cung cấp nguồn lợi thủy sản phục vụ đời sống người dân.

Ngư dân vươn khơi bám biển khai thác nguồn lợi thủy sản.

Những khu dân cư ven bờ thấp thoáng dưới chân núi, tạo nên khung cảnh hài hòa giữa thiên nhiên và cuộc sống con người.

Giữa những đổi thay của cuộc sống, Đầm Nại vẫn giữ nét đặc trưng với mặt nước mênh mang, những chuyến tàu ra khơi và cảnh quan bình dị ven bờ. Từ cầu Ninh Chử, vẻ đẹp ấy không chỉ gợi lên hình ảnh thanh bình của một vùng quê miền biển mà còn cho thấy giá trị của hệ sinh thái gắn bó với cộng đồng.