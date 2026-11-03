Đề xuất Cầu Rồng Đà Nẵng phun lửa thêm 2 đêm mỗi tuần

Trước đó, lãnh đạo thành phố nhận được kiến nghị từ khối doanh nghiệp vận tải du lịch đường thủy nội địa thuộc Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về việc Cầu Rồng hiện chỉ tổ chức trình diễn vào các tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật. Trong khi lượng khách đổ về Đà Nẵng trải đều khắp các mùa, việc chỉ biểu diễn vào 3 ngày cuối tuần đã vô tình tạo ra một khoảng trống lớn về trải nghiệm đêm cho những du khách lưu trú vào các ngày còn lại.

Thực tế cho thấy lượng khách đi tàu tham quan sông Hàn vào đầu tuần thường sụt giảm rất mạnh, khiến không gian du lịch đêm thiếu đi sức hút vốn có của một sản phẩm mang tính biểu tượng.

Để khắc phục tình trạng này, doanh nghiệp đề xuất thành phố bổ sung thêm 2 đêm diễn vào tối thứ Ba và thứ Tư hằng tuần, đồng thời lấy thứ Hai và thứ Năm làm thời gian nghỉ ngơi, duy tu và bảo dưỡng toàn bộ hệ thống kỹ thuật.

Phương án mới không đơn thuần là tăng số lượng đêm diễn mà hướng tới việc nâng tầm chất lượng trải nghiệm. Theo kế hoạch, hệ thống âm thanh, ánh sáng sẽ được đầu tư quy mô hơn, các dải đèn LED trên thân Rồng được kết nối đồng bộ để đổi màu theo từng giai điệu nhạc nền với những kịch bản riêng biệt.

Về tầm nhìn dài hạn, khu vực hai đầu cầu cùng toàn bộ công trình Cầu Rồng được định hướng phát triển thành một điểm hẹn lễ hội đường phố về đêm, lồng ghép kể những câu chuyện văn hóa, truyền thuyết và giá trị kiến trúc đặc trưng đến bạn bè quốc tế.

Hình ảnh cầu Rồng phun lửa, phun nước luôn hấp dẫn du khách mỗi khi có dịp đến thành phố Đà Nẵng

Về kinh phí, doanh nghiệp đề xuất tăng mức đóng góp hỗ trợ vận hành từ 5.000 đồng lên 10.000 đồng/khách đối với khách sử dụng dịch vụ vận tải du lịch đường thủy.

Nguồn kinh phí dự kiến phục vụ nhiên liệu, thiết bị âm thanh, ánh sáng, bảo trì, nhân công và các chi phí bảo đảm an toàn, phòng cháy chữa cháy, điều tiết giao thông.

Theo lộ trình đề xuất, trong tháng 11-2026, các sở, ngành liên quan sẽ tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp và trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt. Doanh nghiệp đề xuất triển khai thí điểm trong 1 năm, kể từ ngày 1-12-2026, sau khi được thành phố chấp thuận.

Việc tăng tần suất cầu Rồng phun lửa, phun nước được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch đêm, thúc đẩy hoạt động vận tải đường thủy và các dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, phương án hiện vẫn cần được cơ quan chức năng xem xét, đánh giá trước khi triển khai.