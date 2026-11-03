Đánh thức trải nghiệm du lịch bằng văn hóa ẩm thực

Bánh cuốn - một trong những món ăn được nhắc đến trong hành trình khám phá ẩm thực Hà Nội lúc sáng sớm trên tờ National Geographic Traveller. (Ảnh: TTXVN)

Thưởng thức một vòng ẩm thực Hà Nội trước lúc bình minh

Theo Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam), trong bài viết "Khám phá hành trình ẩm thực sáng tại Hà Nội để thưởng thức bữa tiệc trước bình minh" trên tạp chí du lịch National Geographic Traveller (Anh), Natasha Bazika - tác giả của bài viết đã giới thiệu trải nghiệm khám phá ẩm thực Hà Nội từ khoảng 4 giờ sáng, theo chân một đầu bếp địa phương qua những khu chợ và con phố ít được du khách biết đến.

Khám phá ẩm thực Hà Nội theo hành trình này, du khách sẽ được thưởng thức các món ăn đặc trưng của Thủ đô, cũng như có cơ hội tìm hiểu về quy trình cung ứng nguyên liệu, hoạt động buôn bán và đời sống của những người làm nghề ẩm thực.

Trong bài viết trên tạp chí National Geographic Traveller, Natasha Bazika cho biết: "Bữa sáng tại Việt Nam theo truyền thống thường bao gồm các phần ăn đầy đặn như: mì, nước dùng đậm đà vị thịt và cơm. Các món này thường được thưởng thức tại những quán ăn vỉa hè, nổi bật với hương vị nóng hổi và đậm đà, cung cấp năng lượng cho một ngày mới".

Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình khám phá một vòng ẩm thực sáng Hà Nội là khu vực ngõ Đồng Xuân. Tại đây, các hàng quán bắt đầu chuẩn bị nước dùng, nhóm bếp và sơ chế nguyên liệu trước giờ cao điểm.

Theo tờ National Geographic Traveller, thời điểm này, khách du lịch có thể quan sát hoạt động mua bán thực phẩm diễn ra từ sáng sớm, khi các tiểu thương còn lựa chọn nguyên liệu để cung cấp cho nhà hàng và quán ăn trên khắp thành phố.

Tiếp nối hành trình là chợ đầu mối Long Biên - một trong những địa điểm thể hiện rõ nhịp sống của Hà Nội trước bình minh. Rau củ, trái cây, các loại thịt, cá và hải sản ở đây được phân loại và vận chuyển liên tục.

Không gian chợ nổi bật với sắc màu của nông sản, hương thơm của các loại rau gia vị cùng âm thanh nhộn nhịp của hoạt động giao thương. Qua lời giới thiệu của người dẫn đường, du khách còn có cơ hội tìm hiểu cách sử dụng các loại rau thơm đặc trưng trong chế biến món ăn Việt Nam.

Một sản phẩm du lịch khác biệt

Tạp chí du lịch National Geographic Traveller cho rằng, một trong những điểm hấp dẫn của trải nghiệm này là cơ hội thưởng thức nhiều món ăn quen thuộc ngay tại những hàng quán nhỏ phục vụ chủ yếu người dân địa phương.

Từ bánh cuốn nóng với lớp bánh gạo mềm, nhân thịt và mộc nhĩ, đến bún chả với thịt nướng trên than hồng, bún tươi, rau thơm và nước chấm chua ngọt, mỗi món ăn đều thể hiện một sự hài hòa về hương vị và nét tinh tế trong cách thức chế biến.

Với Natasha Bazika, phở bò tiếp tục là "điểm nhấn" không nên bỏ lỡ trong bữa sáng Hà Nội. Món ăn này gây ấn tượng bởi phần nước dùng đậm đà, thịt bò tươi ngon và các loại gia vị đặc trưng. Bên cạnh phở bò, các món như chả mực chiên, xôi thập cẩm, bún mọc và cà-phê trứng uống lạnh cũng góp phần làm phong phú thêm hành trình trải nghiệm, cho thấy sự đa dạng của ẩm thực Thủ đô ngay trong một buổi sáng.

Điểm đặc biệt của hành trình này nằm ở cách tiếp cận ẩm thực gắn với đời sống địa phương. Những quán ăn gia đình nho nhỏ, thực khách ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh, đỏ, cùng cách người dân thưởng thức bữa sáng đã tạo nên không gian vô cùng gần gũi. Và từ đó, du khách cũng được cảm nhận một nét đặc sắc trong văn hóa Hà Nội ngoài những điểm tham quan quen thuộc.

Hành trình đặc biệt này dần khép lại vào khoảng 8 giờ 30 phút, khi thành phố dần bước vào nhịp sinh hoạt ban ngày. Lúc này, các sạp hàng tại chợ đã thu dọn, trả lại diện mạo quen thuộc cho những con phố.

Dù chỉ diễn ra trong vài giờ trước bình minh, thế nhưng bức tranh nhộn nhịp về ẩm thực dường như đã trở thành một lát cắt thú vị trong hành trình du khách thập phương tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa Hà Nội.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, thông qua hành trình khám phá bữa sáng, Hà Nội hiện lên không chỉ là điểm đến của những món ăn nổi tiếng mà còn là thành phố sở hữu hệ sinh thái ẩm thực gắn bó chặt chẽ với chợ truyền thống, mạng lưới cung ứng nguyên liệu và sinh kế của cộng đồng địa phương.

Những trải nghiệm chuyên sâu, có sự đồng hành của người am hiểu văn hóa bản địa đã góp phần tạo nên sản phẩm du lịch khác biệt, đáp ứng nhu cầu khám phá đời sống thường nhật và tìm hiểu văn hóa của du khách quốc tế.

Đây cũng là hướng phát triển tiềm năng để Hà Nội tiếp tục phát huy giá trị ẩm thực truyền thống, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến trên thị trường quốc tế.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, thông qua hành trình khám phá bữa sáng, Hà Nội hiện lên không chỉ là điểm đến của những món ăn nổi tiếng mà còn là thành phố sở hữu hệ sinh thái ẩm thực gắn bó chặt chẽ với chợ truyền thống, mạng lưới cung ứng nguyên liệu và sinh kế của cộng đồng địa phương.