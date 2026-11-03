Tìm thấy 891 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tìm kiếm làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng trong ngày 2/11. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố, trong ngày 2/11, các lực lượng đã xử lý hơn 620m3 đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để phục vụ nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh thành phố huy động nhiều phương tiện tham gia đào, vận chuyển đất.

Đợt tìm kiếm thứ hai tại Khu B được triển khai từ ngày 15/10. Tính đến hết ngày 2/11, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 160 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 28 bộ có di vật kèm theo. Riêng ngày 2/11, 12 bộ hài cốt được tìm thấy, gồm 2 bộ có di vật.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)

Trước đó, ở đợt tìm kiếm thứ nhất, các lực lượng đã quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng theo quy định.

Như vậy, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 2/11/2026, tại Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 891 hài cốt liệt sĩ, trong đó 335 bộ có di vật. Có 858 hài cốt được phát hiện riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai. Mỗi vị trí được phát hiện, mỗi bộ hài cốt được quy tập là thêm một phần thông tin về những người đã hy sinh được tìm lại, góp phần thực hiện trách nhiệm tri ân và đưa các liệt sĩ trở về với sự chăm sóc của quê hương, gia đình.