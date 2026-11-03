Tiếp nhận hơn 200 đơn vị máu tại ngày hội hiến máu tình nguyện

Đông đảo người dân phường Lâm Viên - Đà Lạt tham gia đăng ký hiến máu

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của hơn 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn phường Lâm Viên - Đà Lạt tham gia hiến máu.

Người dân phường Lâm Viên - Đà Lạt tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

Kết thúc ngày hội hiến máu, Ban Tổ chức tiếp nhận được hơn 200 đơn vị máu. Toàn bộ số máu này được bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Người dân tham gia hiến máu tình nguyện

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực của phường Lâm Viên - Đà Lạt chào mừng 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng trong các tầng lớp Nhân dân.