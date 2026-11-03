Quảng Ninh khai mở tiềm năng thị trường du lịch Halal

Vịnh Hạ Long. (Ảnh minh họa: Minh Đức/TTXVN)

Với lợi thế nổi bật về cảnh quan thiên nhiên, hệ thống di sản thế giới, các điểm đến văn hóa tâm linh cùng hạ tầng du lịch ngày càng đồng bộ, Quảng Ninh đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển du lịch Halal - loại hình du lịch thân thiện với người Hồi giáo.

Việc tăng cường hợp tác với Indonesia và các quốc gia Hồi giáo được kỳ vọng sẽ mở ra thị trường khách quốc tế mới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch địa phương.

Lợi thế mở rộng thị trường khách Hồi giáo

Du lịch Halal, hay còn gọi là du lịch thân thiện với người Hồi giáo, đang trở thành một phân khúc giàu tiềm năng của ngành du lịch thế giới. Không chỉ đơn thuần đáp ứng yêu cầu về ẩm thực Halal, loại hình du lịch này còn chú trọng các điều kiện lưu trú, không gian cầu nguyện, dịch vụ và trải nghiệm văn hóa phù hợp với tín ngưỡng, phong tục của du khách Hồi giáo.

Quảng Ninh sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để tham gia sâu hơn vào thị trường này. Nổi bật là Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới với cảnh quan hàng nghìn đảo đá vôi kỳ vĩ, hệ thống hang động đặc sắc, cùng Vịnh Bái Tử Long với vẻ đẹp hoang sơ, những bãi biển và không gian nghỉ dưỡng hấp dẫn.

Đây là những sản phẩm có khả năng đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên của du khách quốc tế, trong đó có khách đến từ Indonesia và các quốc gia Hồi giáo.

Bên cạnh tài nguyên thiên nhiên, Quảng Ninh còn có lợi thế đặc biệt về du lịch văn hóa, tâm linh. Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử gắn với sự hình thành, phát triển của Thiền phái Trúc Lâm, mang những giá trị sâu sắc về lịch sử, văn hóa và triết lý sống của người Việt.

Toàn cảnh đền Cửa Ông. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Cùng với các di tích, danh thắng như đền Cửa Ông, chùa Ba Vàng, Khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều, địa phương có điều kiện xây dựng những hành trình khám phá di sản, tìm hiểu văn hóa và trải nghiệm đời sống bản địa đa dạng.

Đáng chú ý, cảnh quan thiên nhiên và các giá trị di sản của Quảng Ninh có nhiều nét tương đồng với một số địa phương của Indonesia.

Chia sẻ tại Hội nghị Gặp gỡ Indonesia năm 2026 tổ chức tại Quảng Ninh ngày 30/10, ngài Adam Mulawarman Tugio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam cho biết, Quảng Ninh và tỉnh Trung Java có nhiều điểm tương đồng, trong đó cả hai địa phương đều sở hữu các di sản thế giới và đang phát triển các khu công nghiệp, mở ra nhiều dư địa hợp tác. Những tương đồng về tài nguyên di sản, cảnh quan và định hướng phát triển du lịch là cơ sở thuận lợi để hai địa phương tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kết nối doanh nghiệp và xây dựng các chương trình du lịch liên kết.

Đánh giá về tiềm năng của Quảng Ninh, ông Juragan Denny I. Zakno, Hiệp hội Lữ hành Halal Indonesia nhận định: Quảng Ninh có sức hấp dẫn đối với du khách Indonesia, đặc biệt bởi sự tương đồng về cảnh quan với tỉnh Trung Java. “Quảng Ninh đáp ứng đầy đủ về hạ tầng, cảnh quan, dịch vụ. Trong thời gian tại đây tôi sẽ nghiên cứu, tìm hiểu và sau này có thể cùng các doanh nghiệp du lịch đầu tư, đưa du khách sang đây; đồng thời tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn,” ông Juragan Denny I. Zakno chia sẻ.

Không chỉ có tài nguyên du lịch phong phú, Quảng Ninh còn sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông và dịch vụ du lịch tương đối đồng bộ, tạo nền tảng để phát triển các sản phẩm phục vụ khách Hồi giáo. Địa phương hiện có 1.370 cơ sở lưu trú với trên 33.000 phòng, trong đó có 21 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 5 sao trở lên; 109 tàu lưu trú trên Vịnh Hạ Long với khoảng 2.000 phòng nghỉ.

Đặc biệt, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước ký kết hợp tác thực hiện tiêu chuẩn du lịch thân thiện với người Hồi giáo và cũng là nơi đầu tiên có nhà hàng được chứng nhận Halal.

Đây là những bước đi ban đầu quan trọng trong quá trình tiếp cận, khai thác thị trường khách quốc tế có những yêu cầu riêng về văn hóa, tín ngưỡng và dịch vụ.

Hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, kết nối thị trường

Tuy nhiên, so với tiềm năng và quy mô thị trường, hệ sinh thái du lịch Halal tại địa phương vẫn đang trong giai đoạn hình thành. Số lượng cơ sở cung cấp dịch vụ đạt chuẩn còn hạn chế; các điều kiện về ẩm thực, lưu trú, không gian cầu nguyện, nhân lực am hiểu văn hóa Hồi giáo và khả năng kết nối tour tuyến cần tiếp tục được hoàn thiện.

Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh cho biết, địa phương mong muốn thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực du lịch, trong đó có du lịch thân thiện với du khách Hồi giáo, cùng với hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Quảng Ninh mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu du khách Indonesia và thúc đẩy các hoạt động trao đổi giữa các địa phương, cơ sở đào tạo và cộng đồng hai nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố xác định một số định hướng trọng tâm, trong đó chú trọng phát triển hệ sinh thái du lịch Halal; đa dạng hóa sản phẩm du lịch xanh gắn với giá trị di sản; tăng cường xúc tiến, kết nối thị trường và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chùa Đồng nằm trên đỉnh cao nhất của núi Yên Tử. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các hành trình trải nghiệm Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long và Yên Tử sẽ được nghiên cứu, xây dựng linh hoạt, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo tồn di sản và nhu cầu trải nghiệm của du khách.

Ông Trương Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cho biết, thành phố đặt mục tiêu năm 2026 đón khoảng 23 triệu lượt khách, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu du lịch ước đạt 70.000 tỷ đồng. Trong chiến lược thu hút khách quốc tế, Quảng Ninh xác định các quốc gia Hồi giáo, trong đó có Indonesia, là một trong những thị trường cần tập trung khai thác.

Theo ông Trương Mạnh Hùng, bên cạnh việc phát triển các cơ sở lưu trú, nhà hàng đáp ứng tiêu chuẩn Halal, địa phương mong muốn hợp tác với các đối tác Indonesia để xây dựng sản phẩm du lịch xanh, du lịch sinh thái và văn hóa tâm linh. Đồng thời, tăng cường xúc tiến quảng bá, nghiên cứu mở các chuyến bay từ Indonesia đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu về du lịch Halal.

Việc kết nối trực tiếp bằng đường hàng không được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lữ hành hai bên xây dựng các tour du lịch trọn gói, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Cùng với đó, việc nâng cao năng lực phục vụ, bảo đảm quy trình cung ứng thực phẩm Halal, bố trí không gian cầu nguyện và đào tạo đội ngũ nhân viên am hiểu văn hóa Hồi giáo sẽ là những yếu tố quan trọng để tạo dựng niềm tin đối với thị trường khách này.

Việc chuyển hóa tiềm năng thành những sản phẩm, dịch vụ đạt chuẩn, có khả năng cạnh tranh sẽ là yếu tố quyết định để địa phương khẳng định vị thế là điểm đến thân thiện, hấp dẫn đối với du khách Hồi giáo trong thời gian tới./.